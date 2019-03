Weinheim. (RNZ) Zehn Kandidaten stehen auf der Liste der Weinheimer FDP für die Kreistagswahl am 26. Mai. Auf Platz eins kandidiert die Rechtsanwältin Susanne Krüger, die bereits von 2009 bis 2013 dem Gremium angehörte und darüber hinaus auf 16 Jahre Erfahrung im Gemeinderat zurückblicken kann. Auf Platz zwei steht der Ingenieur Joachim Schneider, der als Berater Mitglied im Hauptausschuss des Gemeinderats ist. Rechtsanwältin Andrea Reister, FDP-Vorsitzende und Stadträtin, wurde auf Platz drei nominiert. Auf Platz vier steht der Maschinenbauingenieur Günter Breiling, der auf 35 Jahre Stadtratserfahrung zurückblicken kann und nun diese Erfahrung in die Kreistagsarbeit einbringen will. Dahinter folgen Marcus Alexander Müller, David Astaraee, Erwin Teichmann, Matthias Kühlwein, Rene Godau und Harald Paulsen.

Die Freien Demokraten wollen bei der Wahl wieder eine größere Kreistagsfraktion mit einem Frauenanteil von mindestens einem Drittel erreichen, nachdem das Wahljahr 2014 einen Verlust von drei Mandaten gebracht hatte. Dieses Wahlziel gab Kreisrat Hartmut Kowalinski (FDP Hirschberg) aus, der noch einmal die Bedeutung des Kreises im kommunalen Miteinander beleuchtete. Diese werde unterschätzt, so Kowalinski, der auf Aufgaben im Bereich des ÖPNV, der Kreisstraßen, der Kreiskrankenhäuser und des gesamten Sozialwesens verwies.

Als Beispiel für das Engagement der FDP-Kreistagsfraktion führte Kowalinski die notwendige Entlastung der Hirschberger Ortsdurchfahrt auf der B3 an. Einen Ausblick auf Weinheimer Termine zur ebenfalls am 26. Mai stattfindenden Europawahl gab der Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Rhein-Neckar, Alexander Kohl. Am Freitag, 8. März, findet in Weinheim eine Podiumsdiskussion zur Europawahl statt, am Dienstag, 12. März, treffen sich im Alten Rathaus die FDP-Spitzenkandidaten aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.