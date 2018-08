Weinheim. (fjm) Ein Moped und ein Fiat-Cabrio musste die Weinheimer Feuerwehr innerhalb von zwölf Stunden löschen.

Unbekannte hatten in der Nacht auf Montag das Moped auf einem Firmengelände in der Boschstraße in Brand gesetzt. Das teilt die Polizei am heutigen Montag mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Zweirad komplett ausgebrannt. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer. Momentan gehen die Beamten davon aus, dass der oder die Täter das Moped zunächst stehlen wollten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich unter Telefon 06 21/ 1 74 44 44.

Am Montagvormittag fing zudem ein Fiat-Cabrio an der Ecke Mannheimer/Händelstraße Feuer, vermutlich durch einen technischen Defekt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto unter Atemschutz. Während des Einsatzes kam es auf der Mannheimer Straße zu Verkehrsbehinderungen, bis das Fahrzeug abgeschleppt wurde.