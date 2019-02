Wer will ins Schlossparkrestaurant? Zwei Bewerber sind offenbar noch übrig. F.: Kreutzer

Weinheim. (web) Letztlich haben zwei Bewerber am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung ihre Ideen und Konzepte vor Stadträten und Experten präsentiert. Über ebenso viele Bewerbungen soll der Hauptausschuss im März entscheiden. Dann fällt wohl die endgültige Entscheidung, wer die Räume des Schlossparkrestaurants zur Pacht überlassen bekommt. "Es haben sich zwei Bewerber im Ausschuss vorgestellt. Die Kommission zur Verpachtung des Schlossparkrestaurants hat keine Empfehlung ausgesprochen", teilt der Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage mit.

Ob es bei dem ursprünglich angestrebten Entscheidungstermin am Mittwoch, 13. März, bleibt, ist offenbar noch nicht ganz sicher. "Das wird noch besprochen, März ist in jedem Fall angestrebt", so Verwaltungssprecher Kern. Theoretisch wäre es auch möglich, dass sich der Hauptausschuss auch mit Bewerbern auseinandersetzt, die nicht persönlich vorstellig geworden sind. Doch das ist laut Kern ausdrücklich nicht vorgesehen.

Die Stadt will das Restaurant im eigenen Haus möglichst schon zu Beginn der nächsten Freiluftsaison zurückbringen auf die gastronomische Landkarte. Ende August hatte der letzte Pächter seinen Tagesbetrieb eingestellt, nachdem seine Konzepte in der Zweiburgenstadt schlecht angekommen waren.