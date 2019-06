Von Philipp Weber

Weinheim. Es hätte so schön sein können: 64 Jugendmannschaften aus fünf Ländern, Attraktionen am Rand der Spielfelder, eine Sonderausstellung im Stadtmuseum und eine Siegerehrung mit einem Besuch von OB Manuel Just. Doch die Schlagzeilen sprechen eine andere Sprache: Eine heftige Prügelei hat den Ersten Internationalen Bergstraßen-Cup 2019 überschattet. In ganz Deutschland berichteten Medien schon vor Ablauf des Pfingstwochenendes, dass Fußballer von je einer Mannschaft aus Deutschland und Frankreich aufeinander losgegangen sind.

Der Eklat nahm am späten Samstagnachmittag um 17.40 Uhr auf einem der Spielfelder im Sepp-Herberger-Stadion seinen Lauf. Hier trat eine U 17-Mannschaft aus Custines, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Nancy, gegen ein gleichaltriges Team des Vereins TuRa 88 Duisburg an. Laut Polizei erhitzten sich die Gemüter, als der Schiedsrichter kurz vor Schluss einen Elfmeter pfiff. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen auf dem Feld, in deren Verlauf geschlagen und wohl auch auf am Boden Liegende eingetreten wurde.

Hinzueilende Polizeikräfte beendeten das wüste Treiben, an dem der 45-jährige Trainer der Duisburger ebenso beteiligt war wie der Präsident der Mannschaft aus Custines (42). Laut Norbert Schätzle, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, haben die Beamten inzwischen neun Tatverdächtige ermittelt. Sie sind zwischen 15 und 45 Jahre alt und stammen aus der deutschen wie aus der französischen Mannschaft.

Wer die Schlägerei anzettelte und wer in welcher Weise eingriff, sei noch nicht abschließend ermittelt. Die Beteiligten hätten den Beamten gegenüber unterschiedliche Angaben gemacht, so der Polizeisprecher. Der Präsident des französischen Teams und dessen Sohn mussten in der Heidelberger Kopfklinik behandelt werden. Beide hatten Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich erlitten, der Sohn offenbar erhebliche: Einer der Duisburger hat ihm wohl den Kiefer gebrochen.

Neben Zeugenaussagen, um welche die Polizei weiter dringend bittet (Kontakt: 06201/ 1 00 30), dürfte auch dem Spielbericht des Schiedsrichters bei den Ermittlungen ein erhebliches Gewicht zukommen. Der Unparteiische war vom Sportkreis Mannheim abgestellt worden. Dass die polizeilichen Untersuchungen kein Zuckerschlecken werden, versteht sich angesichts der weit auseinanderliegenden Herkunftsorte der Beteiligten von selbst. Fakt ist, dass beide Mannschaften umgehend vom Turnier ausgeschlossen wurden.

Veranstaltet hatte das Turnier die Stiftung "Euro-Sportring". Diese bringt laut eigenen Angaben Jahr für Jahr 8000 Sportler aus über 30 Ländern zusammen. Ausgerichtet werden rund 80 grenzübergreifende Turniere pro Jahr - und das nicht nur für Fußballer. "Wir haben seit der Nachkriegszeit schon Millionen Menschen zusammengebracht", so einer der Offiziellen. Der Gedanke von Völkerverständigung und Offenheit ziehe sich wie ein roter Faden durch die Arbeit der Stiftung, die zum Beispiel eng mit der Uefa-Kampagne "No to Racism" kooperiert.

Dennoch möchte der Funktionär seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Das galt am Dienstag auch für andere Ansprechpartner. Man werde sich ausführlicher äußern, sobald feststehe, was passiert sei, und alle Zuständigen zu erreichen sind, hieß es. Die überregionale Berichterstattung, in der zum Teil sogar über Schäden für die deutsch-französische Freundschaft gemutmaßt wurde, hat Spuren hinterlassen.

Immerhin bekannte sich Dietmar Lohrer zu seinen Aussagen. Der Pressesprecher der Weinheimer TSG-Fußballer war in das Turnier eingebunden, zu dem die TSG vier und der Verein TSV Amicitia Viernheim zwei Spielfelder besteuerten. "Insgesamt war der Internationale Bergstraßen-Cup ein Erfolg, die Teams haben sich wohlgefühlt, und es haben sich genug freiwillige Helfer gefunden", sagt er.

Muhammed Çalhanoglu, der aktuell in Weinheim spielende Bruder von Fußballprofi Hakan Çalhanoglu, hatte Utensilien für Bubble-Soccer mitgebracht. Der TSG-Ausrüster bot Fußballschuhe zu vergünstigten Preisen an. Es gab ein Bungee-Run-Gerät und Torwandschießen. Für Teilnehmer aus den Niederlanden wurden Fernsehgeräte aufgebaut, damit diese das Spiel ihres National-Teams gegen Portugal verfolgen konnten. "Den Zwischenfall am Samstag habe ich erst registriert, als die Polizei da war", so Lohrer. Das Problem: Ein Teil der Turnier-Spielfelder lag im Herberger-Stadion selbst, der Rest auf den Plätzen dahinter. Dazwischen liegt die Stadion-Tribüne. Lohrer bedauert, dass das Turnier nur auf die Prügelei reduziert wurde, auch wenn er diese nicht bagatellisieren will: "Emotionen gehören zum Fußball, aber Gewalt lehnen wir ab", so der langjährige Spieler und Trainer.