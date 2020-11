Von Philipp Weber

Weinheim. "Die Volkshochschule bleibt geöffnet. Die Kurse finden nach den bisher gültigen Hygiene- und Belüftungsregelungen statt." Cristina Ricca zählt nicht zu denjenigen, die der November-Lockdown am härtesten trifft. Die Leiterin der Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße und ihre Mitarbeiter müssen tunlichst darauf achten, dass die Lerngruppen nicht im Haus zusammenstoßen – und bei Sport-, Bewegungs- und Tanzangeboten Online-Lösungen finden. Denn diese Kurse sind bis Ende November nicht erlaubt, jedenfalls nicht im Präsenzunterricht.

"Abgesagt sind auch abendliche Kunst-, Theater- und Musikveranstaltungen, die vorwiegend der Unterhaltung dienen", so Ricca. Ein Beispiel ist der für Sonntag, 8. November, geplante VHS-Abend mit Kabarettist Markus Weber und Pianist Dieter Scheithe. Die beiden hätten in der Alten Synagoge in Leutershausen auftreten sollen. Doch daraus wird nichts.

"Bei unseren Bewegungskursen wird es nun online weitergehen", erklärt Ricca. Sie vermutet, dass sich in Zukunft mehr und mehr Hybridformen durchsetzen: Mischungen von Präsenz- und Online-Unterricht: "Jedenfalls so lange die Pandemie andauert." Corona-bedingt hat sich auch die bisher praktizierte Kultur des "offenen Hauses" VHS geändert. Inzwischen müssen die Menschen Anmeldung und Kontaktdaten vorlegen.

So läuft in den Bäckereien weiter der Verkauf, aber draußen hinsetzen geht selbst bei milden Temperaturen nicht mehr. Foto: Dorn

Ein "harter" Lockdown hätte die VHS vor Probleme gestellt, unterstreicht Ricca im RNZ-Gespräch. "Wir leben von unserer Arbeit: zu 75 Prozent von den Gebühren der Teilnehmenden, zu 25 Prozent von Zuschüssen." Doch auch Letztere seien an die Zahl der abgehalten Kursstunden gebunden. Die VHS ist indes nur eine von vielen Einrichtungen, die im November – zumindest prinzipiell und sofern Personal zur Verfügung steht – offenbleiben: von der Bibliothek bis zur Blumenhandlung, vom Hundesalon bis zum Tafelladen.

Das geht aus einer Liste hervor, die Interessierte auf den Webseiten des Landes Baden-Württemberg einsehen können. Ähnlich wie bei der Volkshochschule ist meist dann Schluss mit lustig, sobald die Grenzen des reinen Geschäfts- oder Bildungsbetriebs überschritten sind: hin zu Veranstaltungen mit Freizeitcharakter.

Das macht sich im Stadtbild bemerkbar: So dürfen Bäckereien ihre Waren zum Mitnehmen verkaufen. Cafés und Restaurants können Speisen zum Abholen anbieten. Tische und Sitzgelegenheiten sind jedoch zur Seite geräumt, aufeinandergestapelt oder abgesperrt worden. Selbst Eisdielen können ihre Spezialitäten weiter auf die Straße hinaus verkaufen. Kann man ja mal erwähnen, angesichts eines Novembers, der in der Zweiburgenstadt mit Temperaturen in Höhe von über 20 Grad begonnen hat. Auch in Bezug auf Autohäuser – in Weinheim ebenfalls keine Seltenheit – stellt das Land klar, dass sich die Betriebserlaubnis ausschließlich auf den regulären Verkauf sowie Reparatur-Annahmen bezieht. Fazit: Es kommt wohl nicht ganz so schlimm wie im Frühjahr, jedenfalls nicht für alle. Dennoch veröffentlichen Politiker aus der Region erneut Beratungstermine, speziell für Betroffene.

> So kündigte Uli Sckerl (MdL, Grüne) am Montag telefonische Sprechstunden an. Die ersten finden am Donnerstag, 5., und am Freitag, 6. November, statt. Am Donnerstag ist Sckerl von 19 bis 20, am Freitag von 18 bis 19 Uhr zu sprechen, jeweils unter der Rufnummer 06201/ 95 90 89. Die Bürgerschaft kann sich darüber hinaus jederzeit per Mail (wk@uli-sckerl.de) an ihn wenden. Er will insbesondere für Fragen rund um die Corona-Verordnungen des Landes und zum neuen Förderprogramm des Bundes zur Verfügung stehen, von dem unter anderem kleinere Unternehmen, Solo-Selbstständige, Gastronomen und Kulturschaffende profitieren sollen.