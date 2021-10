Im Weingut Raffl am Hohensachsener Viehweg ist Kellermeister Michael Raffl in seinem Element. Hier reifen die Weine von „Stephansberg“ und vom „Sandrocken“. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Als "herausfordernd und arbeitsintensiv" bewerten die Hohensachsener Markus und Michael Raffl vom gleichnamigen Weingut in Hohensachsen das zu Ende gehende Rebenjahr. Zustimmung kommt von Judith und Marlene Schmidt sowie Hannelore Schröder, die das Privat-Weingut Schröder in Muckensturm repräsentieren. Es hätte schlimmer kommen können, lautet das Fazit der von der RNZ besuchten Winzer – auch mit Blick auf die Flutkatastrophe im Sommer, von der ihre Kollegen im Ahrtal betroffen waren.

Dennoch gilt: "Quantität und Qualität lassen keine Wünsche offen", so die Raffl-Brüder. Beim Weiß- und Grauburgunder liegt das nahe der B 3 am Unteren Viehweg in Hohensachsen angesiedelte Weingut mengenmäßig leicht über dem Durchschnitt. Der Ertrag beim Riesling bewege sich dagegen leicht unter dem Schnitt, so Winzermeister Markus Raffl.

Das Weingut Schröder liegt in Muckensturm, aber der Rebsaft stammt aus Weinheim. Steffen, Marlene und Judith Schmidt freuen sich auf den nächsten Jahrgang. Foto: Dorn

Südtiroler Törggelestube und Eventlocation Schröder wieder offen

Durch den langen Winter habe sich der Austrieb der Knospen im Vergleich zum Vorjahr um circa zwei Wochen verzögert, lässt Markus Raffl das Lesejahr Revue passieren. Zwar sei das Jahr in Bezug auf die Niederschlagsmengen nicht allzu nass gewesen: "Es fehlte aber eine gewisse Anzahl an Sonnenstunden." Mit der Folge, dass die "Laubnasszeiten" deutlich höher waren als gewohnt.

Was im Endeffekt, "um die heranreifenden Trauben zu schützen und die Rebstöcke belüftet zu halten", im Zusammenspiel mit dem normalen Einsatz von Maschinen eine vermehrte Handarbeit in den rund acht Hektar großen Wingerten im Lützelsachsener und Hohensachsener "Stephansberg" und dem Großsachsener "Sandrocken" erforderte. "Wir haben gewaltig rudern müssen, um den Ertrag und dessen Qualität zu sichern", so Raffl.

Wie im Frühjahr der Austrieb startete auch die Lese rund zehn Tage später als im Jahr 2020. Nachdem die Hauptlese am 15. September begonnen hatte, befand man sich zum Zeitpunkt des vergangene Woche geführten Gesprächs "im letzten Drittel". Was den Winzer trotz aller Unwägbarkeiten besonders strahlen lässt: Bei allen Spätlese-Sorten habe man "nichts unter 100 Öchsle" geerntet. Aktuell hingen auf rund eineinhalb Hektar noch die Trauben für Riesling, Weißburgunder und Gewürztraminer. Mit dem "Roten" seien sie dagegen komplett fertig: "Wir brauchen wieder Platz im Keller." Im Ergebnis werde der Jahrgang säurebetonter, was vor allem die Riesling-Freunde freuen dürfte.

Winzermeister Markus Raffl inspiziert den Vollernter. Foto: Kreutzer

Weniger das Wetter stelle jetzt noch ein Problem dar, "sondern die Vögel", so Raffl. Nachdem auf den Feldern der Mais abgeerntet ist, stürzten sie sich nun in Scharen auf die Weintrauben. Die an vielen Stellen installierte akustische Vogelabwehr, welche die Stimmen von Bussarden – den natürlichen Feinden der Starenschwärme – imitiert, hilft dabei allerdings nur noch wenig.

"Erfreulicherweise", so Raffl, habe sich nicht nur der im Vorjahr durch die Pandemie verursachte "Hofladenboom" und der "Run" auf das Obst- und Gemüseangebot fortgesetzt. Auch die von den Eltern Anneliese und Toni Raffl betriebene "Südtiroler Törggelestube" ist mit Geschäftsevents und privaten Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Jubiläen und Geburtstagen wieder so stark nachgefragt wie vor Corona.

Stolz sind die Raffls auf eine Auszeichnung, die sie bereits Anfang des Jahres erhalten hatten: Dabei wurde das Weingut bei der "Top Ten"-Prämierung in der Kategorie "Rotwein trocken" mit der Goldmedaille ausgezeichnet: "Somit dürfen wir diesen Spätburgunder nun einen der besten Rotweine in ganz Baden nennen." Wobei die Wertschätzung für das Bergsträßer Spitzenprodukt noch größer wird, wenn man weiß, dass die neun anderen prämierten Weine ausschließlich aus Südbaden stammen.

Auch im Privat-Weingut Schröder passen Qualität und Quantität der Ernte perfekt zueinander. "Wir sind voll zufrieden und begeistert von dem Ergebnis", lautet auch hier das Fazit. Keine Klagen kommen deshalb aus dem Munde von Winzermeisterin Judith Schmidt und ihrer Tochter Marlene, die für das 1756 gegründete Privat-Weingut sprechen. Trotz der Pandemie habe man erneut zahlreiche Preise erhalten – unter anderem die Auszeichnung als "eines der besten Weingüter Deutschlands" durch das "Feinschmecker"-Magazin.

Insgesamt sei es ein spannender Sommer "mit viel Erwet" ("Arbeit") gewesen, so Judith Schmidt. So wurde auf zwei Hektar ein "Jungfeld" angelegt, das in den kommenden Jahren "noch viel Geduld erfordert, bis es trägt". Unter anderem mit dem verstärkten Anbau von Merlot, Sauvignon und Chardonnay seien außerdem "noch mehr Franzosen" eingezogen. Durch die neben dem Weinanbau gleichzeitig betriebene Eventlocation benötigt man zudem größere Mengen an Sekt. "Auffällig" sei, so Judith Schmidt, dass im Vergleich zu den Vorjahren weniger Rotwein getrunken wird und der Trend eher zu Weiß- und Roséweinen geht.

Selbst den Kampf gegen den Pilzbefall der Trauben habe man "gut hingekriegt" und am Ende einen "quantitativ wie qualitativ guten Herbst eingefahren". Nicht zuletzt deshalb, weil man sehr viel in eine maschinelle "Entblätterung" der Reben investierte und auch keine Probleme mit der Kirschessigfliege bekam.

Tochter Marlene hat inzwischen ihre Ausbildung zur Obstbaugärtnerin erfolgreich abgeschlossen und nach ihrem Eintritt in den elterlichen Obst- und Weingutshof das "erste Herbsten daheim" hinter sich gebracht. Bereits zuvor hatte die Zwanzigjährige die Nachfolge ihrer Großmutter Hannelore Schröder als neue Vorsitzende des Bauernmarktvereins angetreten. Einschließlich des oben genannten zwei Hektar großen "Jungfelds" bewirtschaftet der Familienbetrieb sieben Hektar Rebfläche.

Und man kann aktuell wieder eine Reihe von Auszeichnungen vorweisen. Im Bereich der Weißweine wurden der 2020er Blanc de Noir mit einer Silbermedaille und der Sauvignon blanc mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Solidarität mit den flutgepeinigten Winzern des Ahrtals hatten Schmidt und Schröder gezeigt, indem sie ihnen 120 Kartons, jeweils gefüllt mit sechs Flaschen Spätburgunder eines Jahrgangs, zum Verkauf zur Verfügung stellten.