Weinheim. (web) Nach einer langen Debatte samt Sitzungsunterbrechung fiel die Entscheidung mit klarer Mehrheit: Der Gemeinderat votierte bei sechs Enthaltungen dafür, den bereits im Haushalt festgeschriebenen Zuschuss für die Einrichtung der "Gud Stubb" des Bürgervereins Weinheim-West noch nicht freizugeben. Der einmalige Zuschuss für die erst vor Kurzem angemieteten Räume direkt neben dem Sozialcafé "Wohnzimmer" soll erst fließen, wenn der Verein grundlegende Fragen beantwortet. Dafür hat er bis zum 15. August Zeit. Da der Gemeinderat am Mittwoch jedoch zum letzten Mal vor der Sommerpause zusammengetreten war, kann er erst im September wieder über die Bezuschussung des Treffpunkts entscheiden. Bei alldem geht es um 4740 Euro.

Dem scheinbar klaren Votum waren hitzige Diskussionen vorausgegangen. Schließlich stimmten auch die glühendsten Befürworter einer sofortigen Auszahlung der Vertagung zu. Sie hätten sonst eine Ablehnung des Antrags befürchten müssen. Denn mit CDU, Freien Wählern und SPD stand eine "imaginäre" Mehrheit, die das Anliegen des Bürgervereins für nicht abstimmungsfähig hielt. Man schätze die Arbeit des Vereins, der hier das Sozialcafé ohne Verzehrzwang betreibt und nun getrennte Räume für Vereine oder Selbsthilfegruppen dazu gemietet hat, hieß es.

Letztlich seien die von der Verwaltung und dem Verein selbst vorgelegten Zahlen aber zu "intransparent" (Freie Wähler), die Querfinanzierung der "Gud Stubb" durch die Einnahmen des Sozialcafés rieche nach einer Art gastronomischem Wirtschaftsbetrieb (CDU), und die Frage nach einem möglichen Einspringen von Institutionen wie Voba-Stiftung, Freudenberg-Stiftung oder Sparkasse Rhein Neckar Nord sei nicht klar genug beantwortet (SPD). OB Manuel Just wirkte irritiert. All diese Fragen hätte man im Vorfeld der Sitzung ansprechen und klären können, hielt er den Kritikern des Antrags entgegen. So lange es bei der Subventionierung von Vereinen keine glasklaren Leitplanken gebe, könne man die Höhe der Messlatte nicht von einem Tag auf den anderen nach oben verschieben, fand er. "Die Linke", GAL und Einzelstadträtin Susanne Tröscher gingen noch weiter: Es wurde sogar ziemlich offen der Verdacht geäußert, die Skepsis einiger Stadträte gelte in Wahrheit gar nicht der "Stubb", sondern Marion Hördt, der Vorsitzenden des Bürgervereins. Dabei mache der Verein den Weststädtern ein Angebot, dass es sonst nicht gebe. Der Verein habe sich auch in der Pandemie um die Menschen gekümmert, brauche nun aber selbst Hilfe. "Wenn wir das als Stadt tun müssten, würde es mehr kosten", so Tröscher.

Besonders Daniel Schwöbel (SPD) wies diese Vorwürfe weit von sich. Die Fraktionsführung der Freien Wähler verwies zudem auf Vorgespräche mit der persönlichen Referentin von OB Just. Marion Hördt konnte nichts dazu sagen. Sie verfolgte das Geschehen auf der Tribüne.