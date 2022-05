Von Günther Grosch

Weinheim. Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule hat es vor gut zwei Jahren vorgemacht. Ab sofort heißt die Parole jetzt auch am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) und der Friedrich-Realschule "Rauf aufs Rad!". Angeregt und unterstützt von der Verkehrsplanung im Amt für Stadtentwicklung, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Rhein-Neckar-Heidelberg und den weiterführenden Schulen selbst haben deren Schüler in den zurückliegenden Monaten gefährliche Stellen auf ihrem Schulweg benannt und die Frage beantwortet, warum sie bisher kaum oder gar nicht mit dem Rad anreisen wollen oder können.

Hintergrund ist, dass mit dem Erlass "Sicherer Schulweg für das Schuljahr 2015/16" den weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg die Aufgabe übertragen wurde, Schulradwegepläne zu erstellen. In der Auswertung der Fragebögen ergab sich aus den Reihen der Gymnasiasten eine Auflistung von knapp zwei Dutzend Schwachstellen, 13 Impulse steuerten die Realschüler bei.

Am Werner-Heisenberg-Gymnasium kamen zur gleichen Gelegenheit zusammen (v.l.): OB Manuel Just, Schulleiterin Gabriele Franke, Lehrer Konrad Fink, Michael Fröhlich und Leo Mahner (beide ADFC) sowie Stadtplaner Dominik Perleth. Foto: Dorn

Die Vorschläge reichen von der Absenkung zu hoher Bordsteinkanten über die Erneuerung oder Ergänzung von Verkehrsschildern und Markierungen bis hin zu größeren Planungs- und Umbaumaßnahmen. Am WHG hatten 60 Prozent der Schüler die Fragen beantwortet, an der Friedrich-Realschule waren es 20 Prozent.

Die Ausführungen der Realschüler zeigen bereits Auswirkungen. Weil viele Schüler den bisher genutzten Abstellraum für Fahrräder im Keller als "Angstraum" ansehen und sich dort "unwohl" fühlen und zudem Fahrräder während der Unterrichtszeit beschädigt oder gestohlen wurden, verzichteten viele bisher darauf, das Rad zu nutzen. OB Manuel Just, der bei der Übergabe der Radwegepläne an die Schulleiter dabei war, kündigte die Errichtung von 28 überdachten Fahrradabstellplätzen im Sichtfeld von Pausenhof und Klassenzimmern an: "Die Planungen hierfür sind in vollem Gange", so der OB gegenüber Realschulrektor Daniel Besier und Konrektorin Ulrike Reitz.

Weinheim sei Vorreiter im Rhein-Neckar-Kreis bei der Erstellung der Radwegepläne, lobte Michael Fröhlich vom ADFC Rhein-Neckar. Man müsse sich aber nicht nur unter dem Aspekt der Sicherheit der Schüler, sondern auch unter klimapolitischen Gesichtspunkten des Themas annehmen, waren sich Just und Weinheims Verkehrsplaner Dominik Perleth einig: "Je mehr Schüler mit dem Rad zur Schule kommen und nicht mit dem Auto gefahren werden, desto höher ist der Beitrag für den Klimaschutz." Umgekehrt erhöhe jedes Auto, das morgens nicht bis vor die Schule fährt, die Sicherheit, so Fröhlich.

Letztlich stellten die Arbeitsergebnisse aber auch eine Verpflichtung für die Stadt dar, "zeitnah tätig zu werden", so der ADFC-Vertreter. Insgesamt nimmt die Stadt zur weiteren Förderung des Radverkehrs und um die Schüler mitzunehmen, allein für dringende Sofortmaßnahmen rund 70.000 Euro in die Hand. OB Just dazu: "Weitere aufgezeigte Maßnahmen befinden sich in Prüfung."

Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommt, sei zu Unterrichtsbeginn wach und bringe die besten Voraussetzungen für einen gelingenden Schultag mit, pushte WHG-Schulleiterin Gabriele Franke ihre bei der Übergabe der Radwegepläne anwesenden Schüler: "Ihr gestaltet damit auch euren ökologischen Fußabdruck." Weil Franke an diesem Tag Geburtstag hatte, äußerte sie gegenüber Just einen Wunsch: "Im Zusammenhang mit der dringend notwendigen Erneuerung der alten Fahrradabstellplätze hätten wir gern noch ein paar mehr davon." Gern nahm Franke das Angebot Fröhlichs an, durch den ADFC auch am WHG "Schulradler" ausbilden zu lassen, wie es diese bereits an der Bonhoefferschule gibt. Vom ADFC geschulte Achtklässler – an der DBS gibt derzeit davon 28 – zeigen den jeweiligen neuen Fünftklässlern den sicheren Schulweg.

"Es ist nicht nur ein Auftrag, den wir in unser Stammbuch geschrieben bekommen haben: Wir sind auch alle Überzeugungstäter, dass wir die Sicherheit unserer Kinder im Verkehr erhöhen und Gefahrenpunkte beseitigen müssen", so OB Just bei der Übergabe der Radwegepläne an der Friedrich-Realschule.

Mit Blick auf die von Just angekündigte zeitnahe Erstellung einer Fahrradabstellanlage am Treppenaufgang zum Schulhof zeige er sich "froh und erleichtert", so Rektor Besier. Auch auf dem Schulweg der Friedrich-Schüler gebe es zu viele Bordsteinkanten, welche die Fahrräder beschädigten oder die Radler zu Fall brächten. Die auch auf der Homepage der Schule eingestellten Pläne mit ihren Gefahrenpunkten stellten einen Beitrag zur Prävention dar. Neben Sicherheit und Komfort gehe es im zweiten Schritt darum, dass die Schüler die Pläne nutzten, mahnte Fröhlich. Sein Appell an die Pädagogen: "Seien Sie Vorbild und radeln Sie selbst zur Schule, so oft es geht!"