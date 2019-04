Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Braune Ohren, weißes Fell. So sieht der "Russen-Rex" aus: Ein Kaninchen dieser Rasse entzückte am Sonntag auf der "Osterwiese" im Schlossgarten von Weinheim die Besucher. "Sind denn sonst keine Hasen da?", will eine Besucherin wissen. Doch, sogar acht Stück, nur verkriechen die sich wegen der Hitze zwischendurch gern mal in ihrem Hasenhaus. Dann springen sie wieder kreuz und quer, halten kurz inne, lassen sich streicheln.Viele Kinder wollen kaum mehr weg vom kleinen Hasen-Gehege des Kleintierzuchtvereins und auch nicht von dem mit den Schafen nebenan.

Es gab schon Osterfeiertage, an denen die Tiere im Stall bleiben mussten, weil es für sie draußen zu kalt gewesen wäre. Sogar heftiges Schneetreiben gehörte schon mal zur Osterwiese. Denn weil Ostern immer nach dem ersten "Frühjahrsvollmond" gefeiert wird, kann das Fest von März bis April stattfinden und somit bei ganz unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Der Ostersonntag 2019 ist ein Hauch von Hochsommer.

Der Kleintierzuchtverein hatte Schafe zur Osterwiese gebracht. Mussten sie auch schon mal drin bleiben, weil Schnee fiel, genossen sie in diesem Jahr das warme Wetter. Fotos (4): Dorn

Viele Gäste haben es sich mit Decken auf der Wiese gemütlich gemacht und die Kühltasche mit Getränken und kleinen Speisen dabei. "Super, dass man hier auf der Wiese Picknick machen kann" finden Eva und Julia. Die Studienfreundinnen haben von Heidelberg aus einen Ausflug nach Weinheim gemacht und wollen später noch in den Hermannshof. Da werden sie auf viele treffen, die die gleiche Idee hatten. Im Schau- und Sichtungsgarten herrscht derzeit nämlich "Tulpen-Alarm" in allen Farben, auch die Glyzinien in zart Violett sehen noch gut aus und wollen bewundert werden.

Über Besuchermangel kann sich der Hermannshof jedenfalls nicht beklagen. Und doch denken einige Gäste am Ostersonntag schon über kühlere Alternativen nach. "Wir sollten jetzt einfach mal Richtung Exotenwald gehen, vielleicht ist auch die Kneipp-Anlage dort schon offen" lautet die Ansage einer Frau mit zwei Stöcken an ihre sechs Mitstreiterinnen. Die Nordic-Walkerinnen aus Mannheim möchten noch ein bisschen "Strecke machen". "Im Schlosspark gibt’s einen schönen Kräutergarten. Den sollten wir uns vorher noch anschauen", schlägt eine Frau aus der Gruppe vor.

Die einen tobten sich in der Hüpfburg aus, andere spazierten durch den Schlosspark. Foto: Dorn

Der Tipp, zuerst oder hinterher bei der Jugendfeuerwehr Station zu machen, wird gerne angenommen. Die ist wie immer mit Kaffee-und-Kuchen-Stand im Schlosspark vertreten und dies zu einmalig günstigen Preisen. Das Stück Torte gibt’s für 1,50 Euro und den Eistee für 50 Cent.

Rund um den Teich im Schlosspark ist jede Menge los. Eltern nehmen sich die Zeit, mit den Kindern einmal rund um die Voliere zu gehen und würden die Fragen, die man ihnen stellt, gerne beantworten. Die lauten in dem Fall meistens "Was sind das für Vögel?" Bei den Wellensittichen, die gerade in bester "Sangeslaune" sind, lässt sich das noch beantworten. Bei den anderen Gefiederten ist es schon schwieriger. Zum Glück gibt es auf der Nordseite der Voliere einen Aushang, auf dem die Vögel beschrieben sind. Damit nochmals zur Jugendfeuerwehr, die auch mit einer Hüpfburg vertreten ist. Die ist einem Einsatzfahrzeug samt Blaulicht nachempfunden. Doch darauf achten die junge "Hüpfer" gar nicht. Sie wollen einfach nur rauf und runter springen.

Hasen hoppelten in ihrem Gehege herum und ließen sich streicheln. Foto: Dorn

Eine Oma bedauert: "So was gab es in meiner Jugend noch gar nicht", und gesteht: "Ich bin zu Hause auf den Betten rumgehüpft, und wenn dann ein Sprungfeder kaputt ging, gab’s richtig Ärger." Die Frau aus Hirschberg hat bei der "Osterwiese" kein großes Programm erwartet, findet aber, der Schlosspark sei immer einen Ausflug wert. Auch wegen des Kinderspielplatzes auf der Ostseite. Ihre beiden Enkel toben sich dort gerne aus. Sie werden abends wie viele andere kleine Besucher müde in die Betten gesunken sein.