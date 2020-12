Weinheim. (RNZ) Eine Schülerin aus einer 9. Klasse der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte die Stadt mit. In Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Schulleitung wurde entschieden, die Klasse bereits von Montag an nur noch im Homeschooling zu unterrichten. Hiervon sind 29 Mädchen und Jungen sowie mehrere Lehrkräfte betroffen. Die Eltern wurden bereits am Sonntag informiert.

> In der Waldschule drohte ebenfalls eine Corona-Situation: Die Mutter eines Kindes ist am Freitag positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hat keine Maßnahme angeordnet, es jedoch der Schulleitung und der Stadt Weinheim als Schulträgerin überlassen, wie weiter verfahren wird. Die Schulleitung hat sich entschieden, die Klasse (3. Klasse, 20 Kinder) und die Klassenlehrerin zuhause zu lassen, bis das Ergebnis des Tests vorliegt. Inzwischen ist es soweit: Laut Testergebnis hat sich das Kind nicht infiziert.

> An der Friedrich-Realschule gibt es ein positives Covid-19-Testergebnis bei einer Schülerin der 8. Klasse. Die Schulleitung nimmt Verbindung mit dem Gesundheitsamt auf. In Anlehnung an das Vorgehen bei dem Fall am Montagvormittag in der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule werden die Klasse mit 22 Jugendlichen und die betroffenen Lehrkräfte ab morgen ins Homeschooling geschickt.