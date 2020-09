Literaturtipps aus erster Hand: Marlies Brinkmann, Zweite Vorsitzende des Fördervereins „Leben mit Demenz“, Erster Vorsitzender Andreas Marg, Ingrid Noll, Florian von Pein, Chefarzt der Altersmedizin in der GRN Klinik, und Bibliotheksleitern Stephanie Koch. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Gut mit Demenz leben? Geht das? Fragen wie diese nahmen der Förderverein "Leben mit Demenz Weinheim" (früher: "Förderverein Alzheimer") und die Stadtbibliothek im Rahmen der am Sonntag zu Ende gegangenen Demenzwoche zum Anlass, zur Vorstellung von Büchern zum Thema einzuladen. Mit Weinheims Vorzeigeautorin Ingrid Noll, Andreas Marg, dem Vorsitzenden des Vereins "Leben mit Demenz", seiner Stellvertreterin Marlies Brinkmann als betroffener Angehöriger eines Demenzpatienten sowie dem Chefarzt für Altersmedizin an der GRN-Klinik in Weinheim, Dr. Florian von Pein, war das Podium kompetent besetzt.

"Wir müssen miteinander reden": Anknüpfend an das Motto des "Welt-Alzheimertags", der am Montag begangen wurde, sei es das Ziel, die Menschen im Erfahrungsaustausch zu sensibilisieren und ihnen im Umgang mit Demenzkranken Sicherheit zu vermitteln, so Marg. Denn: Die Diagnose Demenz bedeute nicht das Ende des Lebens, sondern dass man noch gern leben und schöne Erfahrungen machen kann.

Mit "Demenz, den richtigen Weg finden" hatte Bibliotheksleiterin Stephanie Koch einen "Ratgeber für Anfänger" mitgebracht. Ob es dabei um die eigene Rolle im Umgang mit einem dementen Partner geht oder die Gestaltung des Alltags und die Bewältigung von Konflikten: Dank zahlreicher "Checklisten" sei das Buch empfehlenswert, so Koch. Emotional gefangen nehmend wie aufmunternd lauten dagegen die Attribute zu Kochs zweiter, erzählerischer Empfehlung "Ich glaube, ich fahre in die Highlands" von Margarete Foster.

In "Ommas Glück" schildert Chantal Louis das Leben ihrer Großmutter in einer Demenz-WG. "Ein rührendes Plädoyer für eine Wohnform, die Menschen mit Demenz gerecht wird und ihnen ein maximal selbstbestimmtes Leben ermöglicht", so Andreas Marg. Von dem Hirnforscher Gerald Hüther stammt Margs weiterer Vorschlag "Raus aus der Demenzfalle".

Für "30 Tipps", um die "magische Welt von Alzheimer und die Verhaltensweisen von Dementen zu verstehen", machte sich Marlies Brinkmann stark. Darf man das Thema mit Humor angehen? "Man darf", so Brinkmanns Antwort mit Verweis auf das Buch "Demensch – Für einen menschenfreundlichen Umgang mit Demenz", zu dem unter anderem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schweswig, die Theologin Margot Käßmann sowie der Arzt und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen Beiträge lieferten.

"Auch für einen Gesunden ist die Ordnung im Kopf nur eine Fiktion des Verstandes": Es ist der Lieblingssatz von Florian von Pein, entnommen aus Arno Geigers "Der alte König in seinem Exil". Geiger habe das Allermenschlichste in Worte gefasst: "Die Würde, an der wir festhalten, und den Stolz, der uns einsam macht, bis ihn die Einsamkeit besiegt."

Noll setzte mit Ausschnitten aus einem Gespräch über die demente Ehefrau ihres Schriftstellerkollegen Paul Maar ("Das Sams") den Schlusspunkt. "Was eigenes, noch Unveröffentlichtes", hatte sie auch mitgebracht: Ein Manuskript über den "großen grünen Kaktus Justus" als "legale wie preiswerte Waffe" und "Menschen, die etwas anders ticken und die mir ans Herz gewachsen sind". Rührend Nolls Erinnerungen an ihre im Alter von 105 Jahren verstorbene Mutter, die sie über Jahre hinweg gepflegt hatte. "Ihre allerletzten Worte, die sie bis zum Schluss behalten und als Kind als Erstes gelernt hatte, waren ,Mama’ und ,Papa’".

Diese Bücher sind in der Bibliothek vorhanden, ebenso weitere Medienangebote wie speziell produzierte Hörspiele, DVDs, Gesellschaftsspiele, Vorlese- und Liederbücher, Aktivierungsvorschläge sowie Bücher, die Kindern das Thema Demenz näherbringen. Mithilfe des Fördervereins konnte die Stadtbibliothek diesen wichtigen thematischen Schwerpunkt setzen.