Von Max Rieser

Weinheim. Es war ein Hauch von Zukunft, der am Donnerstagmittag durch Weinheims Straßen rollte: ein elf Meter langer Bus, der sich optisch von den anderen Linienbussen unterschied. Das wirklich Besondere aber ist sein Antrieb. Der Bus des südkoreanischen Herstellers Hyundai wird mit Wasserstoff betankt und fährt zu 100 Prozent emissionsfrei. Das Gefährt wird allerdings noch nicht so bald als Omnibus durch Weinheims Straßen kreuzen. Es war lediglich eine Testfahrt, organisiert von der Busspartentochter der Deutschen Bahn, der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN). Der Bus tourte für eine Woche durch den Landkreis, um verschiedene Verkehrssituationen zu testen. Am heutigen Freitag ist er noch in Schwetzingen zu sehen, dann endet sein Einsatz.

Die BRN verfolge aktuell zwei Ziele, erklärte Geschäftsführer Manfred Hovenjürgen: Zum einen müssten für die Mobilitätswende mehr Menschen an den öffentlichen Nahverkehr gebunden werden, zum anderen sei zu prüfen, wie die Fahrzeuge für die "Antriebswende" umweltfreundlicher werden könnten. Zu diesem Zweck würden aktuell bundesweit Busse mit Elektro- und Wasserstoffantrieb getestet, um die jeweiligen Einsatzgebiete abschätzen zu können.

Das Hyundai-Testmodell stellt den Strom, den es zum Fahren braucht, durch zwei Brennstoffzellen im Heck her. Der Wasserstoff befindet sich in sechs Tanks, die im Dach des rund dreieinhalb Meter hohen Busses verbaut sind und jeweils sechs Kilo Wasserstoff fassen. Damit fährt der Bus bis zu 500 Kilometer weit, berichtete der Techniker und Projektbetreuer Daniel Bauer. Die hohe Reichweite eignet sich laut Hovenjürgen besonders für Regionalbusse. Die Elektrovarianten hätten zum einen eine niedrigere Reichweite, und der Ladevorgang dauere ungleich länger.

Der Antrieb im Heck des Fahrzeugs läuft komplett emissionsfrei. Foto: Kreutzer

Ein Wasserstoffbus ist nach nur 20 Minuten vollgetankt. Ein Problem besteht derzeit allerdings darin, dass es nur wenige Tankstellen für die Busse gibt. Eine davon ist in Heidelberg, eine weitere in Hirschberg. Zu Komplikationen kam es aber, da die Hirschberger Tankstelle nicht spontan über den nötigen Anschluss für einen Bus verfügte. Sie hatte das bisher nicht gebraucht. Auch Werkstätten für die "sauberen" Busse sind noch nicht vorhanden, was ein großes Stück Arbeit bei der Schaffung der nötigen Infrastruktur bedeutet.

Schnäppchen sind die Busse auch nicht. Während ein Diesel für 200.000 Euro zu haben ist, kostet sein Wasserstoffbruder um die 600.000 Euro. Die Kosten würden aber bald sinken, schätzte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), Volkhard Malik. Durch den steigenden Konkurrenzdruck und Subventionen auf Bundes- und Länderebene würden die Busse günstiger. Auch die aktuell hohen Preise für Wasserstoff würden so nicht bleiben. Malik erhofft sich Fortschritte beim weltgrößten Wasserstoffhersteller, der BASF. Diese produziere den Wasserstoff noch "grau", werde aber auch viel daran setzen, bald "grünen", also umweltfreundlichen Wasserstoff herzustellen. Das fehle noch, um die "geniale Technik" abzurunden, sagte Hovenjürgen.

Bei der Entwicklung von Batteriebussen hätten sich die deutschen Hersteller bis vor Kurzem noch schwergetan. Auch international warte man fast zwei Jahre, bis die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Es sei aber Bewegung im Markt, alle seien angestachelt, die Änderungen voranzutreiben. Malik sagte, dass es zwar staatliche Unterstützungen zur Deckung der hohen Kosten brauche, aber auch Druck vonseiten der Bundesregierung, damit sich die Verkehrswende zügig vollzieht. Hovenjürgen nutzte das passende Bild, dass jetzt "alle gemeinsam einsteigen" müssten, um die Technik auf den Stand der Zeit zu bringen. Für den VRN seien die sauberen Busse eine Alternative, so Malik.

Wegen EU-Richtlinien müssen die Verkehrsunternehmen ihre Busflotten sukzessive bis 2026 "dieselfrei" machen. Der VRN-Geschäftsführer hofft auf eine "saubere Flotte" bis 2030. Von den 5000 Bussen des Verbundes sind nur 20 elektrobetrieben. Gerade deshalb sind Veranstaltungen wie die am Donnerstag für Malik interessant. Auch Christopher Leo, Dezernent für Umwelt und Technik im Rhein-Neckar-Kreis, sind die Entwicklungen wichtig: "Wir werden mit dem Verbund prüfen, wo die Busse eingesetzt werden." Eine reine Wasserstoffflotte gibt es wohl nicht. Man müsse schauen, wo ein Elektro- und wo ein Brennstoffzellenfahrzeug am besten wäre.

Im südhessischen Landkreis Bergstraße habe der VRN gerade ein neues "Busbündel", 40 bis 50 Fahrzeuge, bestellt. Dort bestätige ein Gutachter den Nutzen von E-Bussen an einigen Stellen. Testfahrer Michael Herrmann war zufrieden. Durch den Elektromotor "ziehe" der Bus sehr gut und ohne zu ruckeln. Von außen ist er fast nicht zu hören, die knackige Steigung zur Wachenburg nahm er ohne Probleme. Die Bevölkerung freute sich über das Gefährt. Als Bauer den Motor zeigte, aus dem geruchloser Dampf stieg, scharte sich eine zufällig vorbeilaufende Schulklasse um ihn.