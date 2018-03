Weinheim. (web) Ein Glück, dass das Gebäude ohnehin kurz vor dem Abriss steht: Ein leer stehendes Mehrfamilienhaus der Baugenossenschaft Weinheim (bgw) in der Händelstraße ist nach einem massiven Wasserschaden nicht mehr sicher. Das teilte ein Feuerwehrsprecher am gestrigen Montag nach einem zweistündigen Einsatz vor Ort mit. Die Kräfte waren am Nachmittag, um 16.04 Uhr, alarmiert worden.

"Der Schaden war den Bewohnern des Nachbarhauses aufgefallen, als das Wasser vom Keller des beschädigten Gebäudes zum Teil in ihr eigenes Kellergeschoss drückte", so Pressewart David Kunerth. Beide Häuser gehören zu einem dreiteiligen Gebäudekomplex, der sich im Besitz der bgw befindet. Da dieser abgerissen und durch zeitgemäße Neubauten ersetzt werden soll, leben nur noch wenige Menschen dort. Das mittlere Haus, wo das Wasser auslief, ist bereits gänzlich unbewohnt.

Das Unheil nahm im dritten Stock seinen Lauf. Wehr-Sprecher Kunerth vermutet, dass die betroffene Wasserleitung der Kältewelle von letzter Woche zum Opfer fiel. Als es wärmer wurde, schmolz das Eis. Das Wasser hatte freie Bahn - "und verwandelte das ehemalige Zwölf-Parteienhaus in eine Tropfsteinhöhle", wie Kunerth es in seinem Bericht beschreibt. Sämtliche Wohnungen seien in Mitleidenschaft gezogen worden: "Der Keller stand knapp zehn Zentimeter unter Wasser."

Die Nachbarn riefen zunächst bei der Genossenschaft an. Die Hausmeister und Mitarbeiter einer Sanitärfirma öffneten die betroffenen Wohnungen. Sie stellten Wasser und Strom ab - und riefen dann ihrerseits die Feuerwehr. Die kam mit sechs Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften. Die Kräfte versuchten mithilfe mehrerer Wassersauger, die schätzungsweise hunderten Liter Flüssigkeit aufzunehmen. "Wir mussten oben anfangen und uns dann vorarbeiten, andersherum hätte es nichts gebracht", so Kunerth im RNZ-Gespräch.

Doch dann änderte sich die Lage. An mehreren Stellen bröckelte die Decke. Auch die Außenfassade sah wie ein vollgesogener Schwamm aus. Feuerkommandant Sven Lillig stoppte die Maßnahmen - und forderte über die bgw einen Statiker an, um die Gebäudesubstanz aus den 1950er-Jahren kontrollieren zu lassen. Ergebnis: Wegen der vollgesaugten Decken und Wände kann es "teilweise zu Abplatzungen kommen". Da das betroffene Gebäude eh unbewohnt ist und keine Gefahr in Verzug war, entschied Lillig, auf weitere Arbeiten zu verzichten, wie es im Feuerwehr-Bericht heißt. Die Wehrleute konnten wieder einrücken.

Nach RNZ-Informationen soll der gesamte Gebäudekomplex in der zweiten Jahreshälfte abgerissen werden. Vier Parteien leben noch in den nicht-beschädigten Teilen des Komplexes, ihnen sollen andere bgw-Wohnungen zugewiesen werden. Es sind allerdings nicht die verbleibenden Bewohner, die den Abriss verzögern - sondern der derzeitige Bau-Boom. Offenbar ist es schwierig, eine Firma zu finden, die den Rückbau vornimmt.