Von Philipp Weber

Weinheim. Das aktuell herrschende Wetterphänomen und die damit verbundene Wärme machen Weinheim am Wochenende noch mal so richtig heiß. Erst am Montag soll es wieder etwas kühlere und wohl auch feuchtere Witterungsbedingungen geben. Zwar ist die aktuelle Hitzewelle nicht mit der monatelangen Dürreperiode im Sommer 2018 zu vergleichen. Aber die heißen Nächte, die ausgehärteten Böden und die immer wieder auftauchende Frage, ob dies alles mit dem Klimawandel zusammenhängt, weckt dennoch Erinnerungen an das vergangene Jahr.

Damals wässerte die Feuerwehr neben den Mammutbäumen im Exotenwald auch die Naturdenkmäler im angrenzenden Schlosspark, darunter die Libanonzeder vor den Fenstern des Ratssaals. Es scheint geholfen zu haben: Der aktuelle Zustand des Baums sei stabil, teilt die Stadt Weinheim auf RNZ-Anfrage mit.

"Der Zustand der Libanonzeder ist gut - gemessen an ihrem Alter und der intensiven Nutzung des Umfelds", so Stadtsprecher Thomas Fischer: "Sie wird also ganz sicher die nächsten Jahre überstehen, auch wenn mit einer zunehmenden Pflegebedürftigkeit zu rechnen ist." In diesem Jahr setzte die Pflege bereits im Frühjahr an.

Die Zeder wurde mittels "Bioturbator-Verfahren" (Lanzentechnik) mit zusätzlichen Nährstoffen und Mykorrhizapilzen versorgt. Letztere gehen mit den Wurzeln eine Symbiose ein. Auf diese Weise erhält der Baum weitere Nährstoffe und Feuchtigkeit. Etwas flapsig ausgedrückt: Die Zeder wurde fitgespritzt.

Die Feuerwehr versorgte 2018 aber auch den Ginkgobaum und die Alte Eiche intensiv mit Wasser. Außerdem beauftragte die Stadt mehrere Betriebe, die sich um rund 120 Bäume im Stadtgebiet kümmerten. Dabei wurden die Bäume auch von der Oberfläche aus bewässert, zum Teil mittels Lanzentechnik. Die Mitarbeiter der Stadt kümmerten sich um weitere rund 50 Standorte, an denen Bäume im Stadtgebiet wachsen.

Die Stadt und ihre Kooperationspartner reagieren indessen nicht allein kurzfristig auf Dürrephasen. Wenn neue Bäume gepflanzt werden sollen, passt die Stadt Weinheim sich bereits dem verändernden Klima an. So wählen die Grünplaner Baumarten aus, die als anpassungsfähig gelten. Dies betreffe sowohl Ersatzstandorte als auch neue Quartiere, erläutert Pressesprecher Fischer.

Er nennt drei Beispiele: In der Wachenbergstraße wird der Amberbaum - Fachbegriff: Liquidamber - der Kirsche (Prunus) vorgezogen. Die "neue" Gattung ist unter anderem in der Türkei und auf Rhodos beheimatet. In der Karrillonstraße wird der Zürgelbaum (Celtis) anstelle des Apfeldorns (Crataegus) heimisch. Und am Multring weicht die nach wie vor weit verbreitete Robinie - auch bekannt als "Akazie" - dem Lederhülsenbaum (Gleditia).

Robinien stammen ursprünglich aus den Appalachen in Nordamerika, wurden aber schon seit der frühen Neuzeit unter anderem nach Europa verschifft. Oft wachsen sie unter trockeneren Bedingungen als in ihrem Ursprungsgebiet. Der Lederhülsenbaum wurde dagegen vorwiegend in Südeuropa eingebürgert - und "wandert" jetzt offenbar gen Norden.

Fazit: Man kann trefflich drüber streiten, ob die aktuelle Hitzewelle (nur) dem Klimawandel geschuldet ist. Im Straßenbild der Stadt ist er indessen längst angekommen.