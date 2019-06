"Knock-out-Comedy" nennt das Duo "Compagnie Charlie" aus Brüssel eine Show, die am Donnerstag, 11. Juli, im Schlosspark zu sehen ist. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Dass die Worte fliegen, manchmal auch um die Ohren, das kennt man vom Weinheimer Open-Air-Kultur-Festival "Theater am Teich", kurz "TaT". Denn Comedy und Kabarett gehören seit jeher zum Programm auf der Bühne, die auch dieses Jahr wieder von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Juli, im Schlosspark-Weiher aufgebaut ist.

Aber nun fliegen neben den Wörtern auch die Fäuste, ganz in echt. Kulturbüro-Leiter und "TaT"-Erfinder Gunnar Fuchs hat zum - erneut eintrittsfreien - Eröffnungstag am Donnerstag, 11. Juli, eine ganz besondere Auftaktnummer engagiert: "Knock-out-Comedy" nennt das Duo "Compagnie Charlie" aus Brüssel ihre Show, die eine Mischung aus Slapstick, Artistik und Comedy ist - unter anderem gehört ein kuscheliger Schau-Boxkampf der beiden Brüder dazu.

"Compagnie Charlie" tritt um 15 und um 18 Uhr auf der Schlossparkwiese auf und läutet damit das TaT-Wochenende ein - auch Familien mit Kindern dürften hier ihren Spaß haben. Der Auftakt ist wieder als Ehrenamtstag organisiert, zu dem die Stadt engagierte Bürger einlädt.

Standardmäßig mit dabei ist ein Auftritt von Kabarettist und Literat Markus Weber. Er zeigt einen Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm. Dann spielt am Blauen Hut wieder das Blue Sky Orchestra zum Tanz und lässt dabei die "goldenen Zeiten" der Swing-Ära wieder aufleben.

Weiter geht das Programm am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr: Dann lockt ein Kabarettauftritt von Christian "Chako" Habekost, auf dem Spielplan steht sein Programm "De Edle Wilde". Karibische Musik gibt es am Samstag, 13. Juli, mit "Rody Reyes&Havanna con Klasse". Der "Gestiefelte Kater" kommt am Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr, als Märchenmusical für Kinder zur Aufführung.

Info: Tickets gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de.