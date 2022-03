Weinheim-Sulzbach. (web) Die Stadt Weinheim macht sich bereit zur Aufnahme von rund 120 Waisenkindern aus Kiew. Wenn die Kinder und ihre Betreuer tatsächlich aus der Ukraine heraus und in Weinheim ankommen, sollen sie kurzfristig in der Turnhalle der Sulzbacher Grundschule und in dem darunter liegenden Bürgersaal untergebracht werden. Das bestätigten Stadtsprecher Roland Kern und Ortsvorsteher Frank Eberhardt am Donnerstag auf Nachfrage.

Beide Räume würden derzeit vorbereitet. Die Stadt rechnet mit der Ankunft der Menschen, die vor Wladimir Putins verbrecherischem Angriffskrieg gegen ihr Land flüchten, in weniger als einer Woche. Die Unterbringung in Sulzbach dient jedoch lediglich als Zwischenlösung. Mittelfristig wird an dem bereits gemeinsam mit Rhein-Neckar-Kreis und Herbergswerk gefassten Plan festgehalten, die Kinder und Jugendlichen in der früheren Jugendherberge in der Weststadt unterzubringen. Dort ist Platz für 130 Personen.