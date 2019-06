Ähnlich viele Badegäste wie am Sonntag kamen auch am letzten Augustwochenende 2016 an den Weinheimer Waidsee: Die Stadt sprach von 10 000 bis 12 000 Besuchern. Foto: Dorn

Weinheim. (cab/fjm) Wolkenloser Himmel und große Hitze haben den Badeseen und Freibädern in der Region am Wochenende volle Liegewiesen beschert. Den Weinheimer Waidsee brachte der Ansturm der Badegäste fast an die Kapazitätsgrenze. Dazu kam erschwerend, dass das Weinheimer „Turnerbad“ im Gorxheimertal gestern Mittag aufgrund eines technischen Defekts geschlossen werden musste. Am Heddesheimer Badesee und am Breitenauer See bei Obersulm im Landkreis Heilbronn brach der Verkehr zusammen. In Obersulm kam es zu aggressiven Szenen.

Schon am Morgen waren hier so viele Autos in Richtung des Naherholungsgeländes unterwegs, dass es kaum noch vorwärts ging. Am frühen Nachmittag mussten die Parkplatzwächter die Polizei rufen, um das Chaos zu managen. Bei den Badegästen lagen während der Parkplatzsuche die Nerven blank. Nach RNZ-Informationen drohte die Polizei über Lautsprecherdurchsagen damit, falsch abgestellte Fahrzeuge abschleppen zu lassen.

Foto: Dorn

So weit kam es am Waidsee zwar nicht. Doch das Ordnungsamt der Stadt war im Einsatz, um Falschparken abseits der überbelegten Parkplätze zu verhindern: „Da ist eine stattliche Anzahl an Knöllchen zusammengekommen“, sagte Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage.

Nach der vorübergehenden Schließung des Waldschwimmbads des Vereins TSG Weinheim wegen eines Wasserrohrbruchs war der Ansturm auf das Strandbad im Weinheimer Westen umso größer. Kern berichtete von Schlangen mit bis zu 400 Menschen vor dem Eingangsbereich und Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde.

Foto: Dorn

„Wir gehen im Moment davon aus, dass heute etwa 6000 Besucher ins Strandbad kommen werden“, sagte Kern am Sonntagnachmittag. „Das ist eine Zahl, die den Waidsee an seine Grenzen bringt.“ Von einer Schließung sei man nicht mehr weit entfernt gewesen, so Kern. Um Familien mit Kindern vor zu großer Hitzebelastung zu schützen, habe sich das Personal aber um die wartenden Gäste gekümmert, die jüngsten Besucher samt Familien vorgelassen oder einen Schattenplatz gesucht.

Am späten Nachmittag habe sich die Situation schließlich wieder etwas entspannt. „In der kommenden Woche soll es zum Glück wieder etwas kühler werden“, so Kern. „Mit der Schließung des Schwimmbads an einem Sonntag bei enormer Hitze kam heute wirklich alles zusammen.“

Foto: Dorn

Schon am Samstag war hier die Pumpe des Planschbeckens ausgefallen. Dieses wurde gesperrt. Gestern Mittag legte der Rohrbruch auch die übrige Wasser-Technik lahm. Ein großer Schwimm-Wettkampf der TSG musste deshalb gegen Mittag abgebrochen werden. Am Eingang des Freibads wurde ein von Hand geschriebener Zettel aufgehängt, der über die Schließung informiert. Darauf stand, dass das Freibad am heutigen Montag wieder geöffnet werde. Unter Teilnehmern des Schwimm-Wettkampfs machte jedoch das Gerücht die Runde, dass der Schaden nicht so schnell behoben werden könne. Sogar von einer Schließung über Wochen war die Rede. Diese Information wurde gestern vonseiten der TSG nicht bestätigt.

Der Vorsitzende des Vereins, Volker Jacob, sagte auf RNZ-Anfrage, er werde sich am Montagvormittag vor Ort informieren. Erst dann könne er Genaueres sagen. Dann wird sich auch zeigen, wie lange das Bad wirklich geschlossen bleiben muss.

Update: Sonntag, 30. Juni 2019, 19.45 Uhr