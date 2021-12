Von Julian Baum

Weinheim. "Wir sind heute hier, um über Menschen auf der Flucht auf der sogenannten Balkanroute zu sprechen." Es ist die Sachlichkeit einer (Foto-)Journalistin, mit der Sitara Thalia Ambrosio vor Kurzem das Publikum im Café Central begrüßt. Gemeinsam mit dem Foto- und Videojournalisten Iván Furlan Cano aus Weinheim ist sie Anfang des Jahres in den Nordwesten Bosnien-Herzegowinas gefahren. Über drei Wochen haben sie sich in Bihac ein Bild über die Lage geflüchteter Menschen an der Grenze zur EU gemacht; entstanden ist eine multimediale Doku, die im Herbst mit dem Deutschen Multimediapreis ausgezeichnet worden ist.

Wasser gibt es nur im eiskalten Fluss

Warum Bihac? Die Stadt hat eine "Grüne Grenze" zum Nachbarstaat Kroatien, erklärt Furlan Cano. Das bedeute, dass zwar kontrolliert werde, aber ohne Zäune oder Mauern. Wieder und wieder habe es aber Aussagen über Push-Backs gegeben, illegalen Rückführungen. Und Gewalt.

Es geht zurück bis ins Jahr 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise Europa trifft. Viele Oststaaten schließen die Grenzen, die brisante Situation halte bis heute an, sagt er. "Kandvala", eine Ruine in der Stadt und Bleibe für Menschen auf der Flucht, steht Namenspate für die Dokumentation. Im Februar leben gut 200 Menschen dort, ohne Wasser und Strom, berichtet Ambrosio. Videoclips zeigen raue Natur, verfallende Gebäude, zwischendrin Menschen, die ihren Alltag bestreiten. Für Ambrosio und Furlan Cano sei klar gewesen, dass die analytische Perspektive nicht reicht, das individuelle Schicksal erlebbar werden muss. Die Menschen vor Ort hätten sie freundlich aufgenommen, auch weil sie in ihnen ein Sprachrohr sahen.

Iván Furlan Cano kommt aus Weinheim an der Bergstraße, arbeitet als freier Foto- und Videojournalist und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit sozialen Bewegungen, Klimagerechtigkeit und humanitären Krisen. Aktuell studiert er Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover.

So lernen die gebannten Zuschauer die Protagonisten Danny, Hasan und Elena kennen. Hasan, 21, lässt in Pakistan seine Familie zurück, hofft auf eine bessere Perspektive. Oder Elena: Sie flieht als Minderjährige aus der Ukraine in die Niederlande, lebt dort 22 Jahre lang ohne Papiere. Seit ihrer Abschiebung versucht sie aufs Neue, in die EU zu fliehen. Danny, 18, Afghane, flieht wiederum vor den Taliban. Mit rauer Ästhetik fotografiert, zeigt die Dokumentation einfühlsam, wie die Bewohner Holz hacken, an einer Feuerstelle kochen – der einzigen Wärmequelle. Man sieht sie auf einem Ausflug zu einem nah gelegenen Fluss, eiskalt und lebensgefährlich, aber das einzig fließende Wasser, so Furlan Cano.

Sitara Thalia Ambroso arbeitet als freie Fotojournalistin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich überwiegend mit Menschenrechten, geschlechterspezifischer Gewalt, Klimagerechtigkeit, humanitären Krisen und Gesellschaft im Allgemeinen.

Für Ablenkung sorgen ein zerschlissener Ball und Bruchbalken: Cricket. Am Tag telefonieren die meisten mit ihren Familien, machen Spaziergänge, um den prekären Verhältnisse für eine Weile zu entfliehen, so Ambrosio. Zwar gibt es Hilfsarbeit, die aber ist kriminalisiert: Helfer würden des Landes verwiesen, es drohten harte Strafen. Nicht-Regierungsorganisationen verteilten Essen nur an Orten, die kurz zuvor mitgeteilt werden. Die Menschen spielen "The Game".

"Das ist ein zynischer Selbstbegriff", so Ambrosio. Es gehe um Grenzübertritte, zum Teil mehrere Dutzend Male. Ein Clip zeigt eine Route durch den Wald, neun bis zwölf Tage braucht man nach Italien, lassen die beiden wissen. Es ist ein Dilemma: Ohne Essen und Trinken geht es nicht, andererseits sind Rucksäcke Ballast. Einmal über die Grenze, gibt es verschiedene Wege: Wer Geld hat, bezahlt Schlepper, viele spielen das "Lkw-Game", verstecken sich als blinde Passagiere in Frachträumen. Manchmal endet dies tödlich, wenn etwa die Ladung nur lose gesichert ist. Nicht so bei Danny und Hasan, sie schaffen es über die Grenze, sprechen in Videobotschaften über ihre Erfahrung. Danny erreicht im Mai Italien, von dort ist er nach Bern gereist, wo er heute lebt. Mit dem Asylantrag ist er bis nächstes Jahr sicher, wie es danach aber weitergeht, bleibt ungewiss.

Hasan beantragt derzeit Asyl in Italien; noch wartet er auf den Bescheid, sein Status derzeit: geduldet. Elena ist noch in Bihac, hilft Menschen, die ankommen. Sobald ihre Gesundheit es zulässt, will sie wieder versuchen, über die Grenze zu kommen. "Europa muss etwas ändern", kritisiert sie. Der Staatenbund habe ein "doppeltes Gesicht", einerseits gebe er Geld für humanitäre Hilfe, andererseits finanziere er Staaten, die gegen Flüchtlinge vorgehen. Die Berichte der Menschen decken sich mit Aufnahmen eines Recherchenetzwerks, die Furlan Cano und Ambrosio in die Doku aufnahmen: Maskierte Männer, den Indizien nach kroatische Polizisten, treiben Menschen durch die Wälder, verteilen mit Schlagstöcken Hiebe auf deren Rücken, Ellbogen und Nieren.

Wie stabil eine Demokratie ist, messe sich anhand ihres Umgangs mit Geflüchteten, stellt Ambrosio heraus: "Wenn die EU keine Verantwortung übernimmt, muss die Zivilgesellschaft einspringen. Und bis jetzt hat die Politik versagt."