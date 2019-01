Bei denkbar schlechtem Wetter mussten die Einsatzkräfte nun schon wieder in die nördliche Innenstadt ausrücken. Ab einem bestimmten Punkt gehe es auch um vergeudete Lebenszeit, so ein Feuerwehrsprecher. Foto: FFW

Von Philipp Weber

Weinheim. Genug ist genug: Die Stadt reagiert jetzt auf die zuletzt gehäuft auftretenden Vorfälle in der Tiefgarage am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Das kündigte Verwaltungssprecher Roland Kern am Montag im RNZ-Gespräch an. Seinen Angaben zufolge wird eine Kamera eingebaut. Außerdem schaut jetzt ein Sicherheitsdienst zwei Mal pro Nacht vorbei. Unregelmäßig und unangekündigt.

Unbekannte hatten am Freitagabend mutwillig die Feuerwehr alarmiert, indem sie einen Handruckmelder einschlugen. Als die Einsatzkräfte anrückten und die Tiefgarage mitsamt ihrer zuvor angelegten Atemschutzausrüstung absuchten, entdeckten sie weitere, mutwillig angerichtete Schäden. So hatten die Unbekannten die Schläuche der Wandhydranten abgerollt - und auch benutzt.

Das ist ärgerlich, für die Stadt Weinheim ebenso wie für die Freiwillige Feuerwehr. So muss die Stadt als Eigentümerin des Parkhauses - in dem keineswegs ausschließlich Lehrer und Schüler parken - für die Feuerwehreinsätze aufkommen. "Das finanziert am Ende der Steuerzahler", so Verwaltungssprecher Kern. Der erste der vier letztgenannten Vorfälle in der Tiefgarage habe sich zwar schon im April 2018 zugetragen, so Kern. Die drei anderen Fehlalarme wurden aber von November an ausgelöst. Man müsse also davon ausgehen, dass sich die Vorfälle häufen.

Die Stadt hat in jedem einzelnen Fall die Polizei eingeschaltet - und Anzeige gegen unbekannt erstattet. Wenn die Verursacher festgestellt werden, wolle die Stadt zudem Regressansprüche geltend machen, kündigt Kern an.

Allerdings will die Stadt nicht ausschließlich auf Abschreckung setzen. "Leider kommt es in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen immer wieder zu unschönen Vorfällen", erinnert Kern an vergangene Diskussionen, etwa rund um das Parkhaus am Windecksteg. Es sei sogar möglich, dass bestimmte Gruppen zwischen den ober- und unterirdischen Parkdecks in der Innenstadt hin- und herziehen. Natürlich wollen die Stadtverantwortlichen keine voreiligen Verdächtigungen aussprechen.

Aber falls es sich bei den Verursachern der Feuerwehreinsätze um Jugendliche handelt, sollen diese auch von Fachleuten angesprochen werden. So hat die Verwaltung den Stadtjugendring und dessen mobile Jugendarbeit einbezogen. Letztlich hofft man also darauf, das Problem mit vereinten Kräften und mithilfe verschiedener Methoden in den Griff zu bekommen.

Denn dass ständige Fehlalarme - egal in welcher Art von Einrichtung - für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute kaum tragbar sind, liegt auf der Hand. Jeder Einsatz ist ein Fall für sich, erklärt Feuerwehrsprecher David Kunerth: "Aber grundsätzlich rücken nach einer Alarmierung der Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeuge und die Drehleiter aus." Macht 24 Einsatzkräfte: "Vorausgesetzt, es sind genügend Leute verfügbar", so Kunerth.

Gerade der Einsatz am späten Freitagabend sei "nicht amüsant" gewesen, erzählt er. Die Kräfte hätten bei Schneeregen, Glättegefahr und Kälte in die nördliche Innenstadt ausrücken müssen. "Auf die Dauer sind die Einsätze teuer, klar. Aber meines Wissens nach fallen nun auch keine Unsummen an", sagt Feuerwehrsprecher Kunerth: "Man muss noch viel mehr sehen, dass auch Feuerwehrleute Menschen sind, die mit solchen unnötigen Einsätzen viel Lebenszeit vergeuden."