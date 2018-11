Weinheim. (RNZ) Auch wenn der Weihnachtsmarkt im Ambiente des Historischen Marktplatzes jeweils an den Wochenenden des zweiten, dritten und vierten Advent im Mittelpunkt steht, haben auch kleine Weihnachtsmärkte in den Stadt- und Ortsteilen ihre Anziehungskraft. Alle zusammen machen das adventliche Gesamtbild der Zweiburgenstadt aus. Ein erster Überblick.

Weststadt: Multikulturell wird der Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße am Samstag, 1. Dezember, und am Sonntag, 2. Dezember, jeweils ab 14 Uhr. Neben Bühnenprogramm sind auch die Weststadt-Kinder-Eisenbahn und ein großer Weihnachtsbaum wieder dabei, aber auch Stände mit Speisen, Getränken und Geschenken von Anbietern aus der Weststadt dürfen nicht fehlen. Abends um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Hohensachsen: Hier herrscht am Samstag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr auf dem Anetplatz festliche Stimmung. Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt von verschiedenen musikalischen Gruppen aus Hohensachsen. Für die Kinder steht ein Karussell bereit, und um 18 Uhr kommt der Nikolaus und bringt ihnen ein kleines Nikolaustütchen.

Oberflockenbach: Hier werden am Samstag, 1. Dezember, von 16 bis 21 Uhr auf dem Platz gegenüber des Rathauses an den Ständen Handarbeiten und Weihnachtsdeko, aber auch Kulinarisches, wie verschiedene Weine, Weihnachtsgebäck, Feuerzangenbowle und andere Leckereien, die zur Jahreszeit passen, angeboten. Zur Eröffnung stimmen ansässige Musikgruppen in den festlichen Markt ein. Um 18 Uhr kommt auch der Nikolaus in den Vorderen Odenwald und bringt Geschenke.

Rippenweier/Rittenweier: Einen beschaulichen Weihnachtsmarkt mit heimischen Produkten und Auftritten der ansässigen Chöre kann man am Samstag, 8. Dezember, zwischen 15 und 20 Uhr im Weigoldshof erleben.

Sulzbach: Die Prinz-Friedrich-Anlage wird am Samstag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr fast 20 Buden und Stände mit vielen selbst gebastelten Dingen und handwerklichen Gegenständen, zum Beispiel Glaskunst und Schmuck, beherbergen. Programmpunkte sind die Auftritte des örtlichen Frauen- und Männerchors und ein Besuch des Weihnachtsmanns, der um 18 Uhr Süßigkeiten an Kinder verteilt.

Lützelsachsen: Letzte Weihnachtsbummel kann man am Sonntag, 16. Dezember, ab 12 Uhr auf dem Vorplatz der Gemeindehalle erledigen. Bürgermeister Torsten Fetzner wird dort mit den Besuchern gegen Abend Weihnachtslieder singen. Am vierten Adventswochenende, 22. und 23. Dezember, zieht das bunte Treiben auf den Marktplatz und stimmt auf den nahen Heiligabend am nächsten Tag ein.