Weinheim. (RNZ) Das Bild ging damals um die Welt: Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle fassten sich vor dem Pariser Élysée-Palast an den Händen und beendeten damit symbolisch die "Erbfeindschaft" ihrer beider Länder. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits einige Städtepartnerschaften, deren Begründer vor der offiziellen Staatsverschwisterung eine Pionierleistung vollbracht hatten. Dazu zählten die damals frisch ernannte Große Kreisstadt Weinheim und die Stadt Cavaillon in der südfranzösischen Provence am Fuße des Luberon-Gebirges.

Weinheim und Cavaillon feiern in diesem Jahr mit gegenseitigen Begegnungen das 60-jährige Bestehen ihrer Jumelage. Diese Städtepartnerschaft ist die älteste im gesamten Rhein-Neckar-Kreis und eine der ältesten in Baden. Wie aber wurden die Weinheimer zu Pionieren der Partnerschaft? Die beiden Partnerschaftsbegründer leben nicht mehr, es waren der damalige OB Rolf Engelbrecht und sein französischer Amtskollege Fleury Mitifiot.

Engelbrecht und Mitifiot hatten sich 1948 in der IBU kennengelernt, der "Internationalen Bürgermeisterunion für deutsch-französische Verständigung". Es heißt, "die Ziele der Partnerschaft" seien ihnen "eine Herzensangelegenheit" gewesen. Engelbrecht war ein frankophiler Mensch, wie sein Gegenüber einmal so beschrieben hat: "Sein Eifer, sich in der Sprache Molières perfekt auszudrücken, wog auf eine für mich sehr vorteilhafte Weise meine eigene Faulheit beim Erlernen der Sprache Goethes auf."

Kurze Zeit nach der Partnerschaftsgründung 1958 bestand Mitifiot auf einem gegenseitigen Treffen ehemaliger Kriegsgefangener. Später bekannte er: "Dies war das Ereignis im Rahmen dieser Partnerschaft, das mich am meisten berührt hat." Schon vor der offiziellen Verschwisterung gab es gegenseitige Besuche von Jugendgruppen des Stadtjugendrings, und eine Folkloregruppe aus Cavaillon beteiligte sich am Festzug zur Weinheimer 1200-Jahr-Feier 1955. Eine Tradition, die heute noch Jahr für Jahr zur Fastnachtszeit fortgesetzt wird, am eifrigsten zwischen der Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten und dem "Corso-Comité" in Cavaillon.

60 Jahre Jumelage feiern Weinheim und Cavaillon in diesem Jahr unter anderem auch wieder mit einem Provence-Markt zum "Weinheimer Herbst" im September. Der weit über Weinheims Grenzen hinaus beliebte Markt ist auch ein "Kind" der Partnerschaft. Ebenso feiern mehr als 50 Frauen und Männer aber auch ein persönliches Erlebnis mit dieser außergewöhnlichen Städtepartnerschaft. Denn im Rahmen und gefördert von einer Stiftung besuchten sie als junge Menschen, meist Auszubildende in einem Lehrberuf, jeweils für ein halbes Jahr die Partnerstadt.

Diese Stiftung wurde zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft gegründet, feiert also ebenfalls ein Jubiläum. Theo Gießelmann und Fernand Lombard hießen damals die amtierenden Rathauschefs in Weinheim und Cavaillon.

2017 hat Cavaillons neuer Bürgermeister Gérard Daudet erstmals Weinheim besucht. Eine Abordnung des Stadtmarketings und des OB-Referats nahmen im Dezember mit Weinheimer Produkten am Weihnachtsmarkt in Cavaillon teil. Auch der Jugendgemeinderat plant Kontakte mit französischen Jungpolitikern aufzunehmen. Am Wochenende ist eine Jubiläumsdelegation unter Führung von Bürgermeister Daudet in Weinheim, am Freitag, 13. April, um 18.30 Uhr findet ein offizieller Festakt im Rathauses statt. Dabei werden Fotos aus Privatarchiven Weinheimer Bürgerinnen und Bürger gezeigt.