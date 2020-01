Weinheim. (pol/mare) Drei Männer haben am Montagmorgen in Weinheim versucht, Autokäufer auszurauben. Dabei haben sie eine Schusswaffe benutzt, wie die Polizei mitteilt. Letztlich blieb es aber beim Versuch.

Aber der Reihe nach: Sieben Personen waren am Montagmorgen aus dem Ausland angereist, um in Weinheim Autos zu kaufen und ins Ausland zu überführen. Da das Geschäft noch nicht geöffnet hatte, parkten sie gegen 5 Uhr morgens ihren Mercedes Sprinter vor einem Autohaus in der Mierendorffstraße, um dort zu warten, bis das Geschäft öffnete,

Gegen 5.45 Uhr versuchten plötzlich drei maskierte Täter, mit Gewalt in den Kleinbus einzudringen. Dabei riefen die Täter unter anderem laut "Polizei".

Mit einem Hammer schlugen sie dann die Scheibe des Sprinters ein und bedrohten die Insassen mit der Pistole und forderten sie sowohl auf Deutsch und Rumänisch auf, ihnen Geld zu geben.

Die Insassen schreckte das aber nicht: Sie setzten sich zur Wehr, die drei Räuber verschwanden daraufhin, rannten zu Fuß zu einem wenige Meter entfernt in der Westtangente abgestellten Fluchtfahrzeug und fuhren mit diesem davon.

Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, standen jedoch deutlich unter Schock. Die Polizei leitete sofort nach der Verständigung eine Fahndung ein, die aber kein Ergebnis brachte. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Die Täter waren jeweils mit schwarzen Sturmhauben maskiert und trugen schwarze Handschuhe. Sie sprachen neben Deutsch sowohl Englisch als auch Rumänisch. Das Fluchtfahrzeug war ein dunkles Auto ähnlich eines Audi A6 oder 5er BMW, das ein rumänisches Kennzeichen gehabt haben soll.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.