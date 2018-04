Von Günther Grosch

Weinheim. Nils Grambow aus der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule in Heddesheim schoss den Vogel ab. Eigentlich wollte er sich einen Seifenkisten-Renner basteln. Doch das Vorhaben scheiterte: ganz profan an häuslicher Platznot. Als Alternative kaufte sich der 14-Jährige von dem Stipendiatengeld ein kleines Schweißgerät und schweißte aus gefundenen Schrottteilen eine Skulptur zusammen.

Was dem Hobbytüftler aber immer noch nicht genügte. "Aus Langeweile" konstruierte er aus Karton und Pappmaterialien auch noch einen funktionierenden Getränkeautomaten, der auf Knopfdruck Cola, Fanta und Wasser aus dem Hahn sprudeln lässt. Dass Nils damit bei der kürzlich vorgenommenen Zertifikatsübergabe der "Stiftungsinitiative Schülerstipendien Badische Bergstraße" im Mittelpunkt des Geschehens und Interesses stand, muss nicht ausdrücklich erwähnt werden.

Neun Stipendiaten waren es bei der dritten Auflage des seit 2010 in Berlin-Neukölln laufenden und seit 2013 auch in Weinheim angebotenen Modells "Ein Quadratkilometer Bildung", auf dem die "Stiftungsinitiative Schülerstipendien Badische Bergstraße" (SISS) basiert. Angesprochen sind dabei Kinder und Jugendliche, die ein besonderes Interesse auf dem Gebiet der Sprache, der Bildenden Kunst, der Musik, der Naturwissenschaften oder des Sports haben, darüber hinaus aber auch Verantwortung für sich und andere übernehmen wollen und dadurch erfolgreicher in der Schule lernen.

Ein Jahr lang erhalten die von ihrer Schule und ihren Lehrern vorgeschlagenen Teilnehmer hierfür Begleitung durch einen Bildungspaten und zusätzlich die Möglichkeit, an Bildungsworkshops teilzunehmen. Außerdem gibt es ein monatliches Bildungsgeld in Höhe von 40 Euro (für Zwölf- und 13-Jährige) und 50 Euro, wenn die Stipendiaten 14 Jahre oder älter sind. Ein zusätzliches monatliches Bildungsgeld von bis zu 30 Euro bekommen diejenigen, die einen Kurs belegen, der etwas kostet. Nils war allerdings nicht der einzige, der am Ehrungsabend für Furore sorgte.

Mathis Boguslawski aus der Karl-Drais-Schule hatte einen Bass-Workshop belegt und reihte sich mit seinem instrumentalen Solo zu "One more light" in die Band von "Linkin’ Park" ein. Außerdem begeisterte er mit vier Auftritten in dem aktuellen Stück des Weinheimer Holzwurm-Theaters "Das Mörderspiel".

Mit Bildern und Zeichnungen in Acryl und mit Pastellkreide auf künstlerischen Wegen unterwegs waren Laura Hose, Marie-Sophie Bertsch und Ndriquime Musa (alle Dietrich-Bonhoeffer-Schule) sowie Simaf Abdalla aus der Karl-Drais-Schule. "Zunächst auch zeichnen" wollte Tim Kunkel (DBS). Dann aber entdeckte er das Modellieren mit Speckstein und war davon genauso begeistert wie von der Arbeit mit Holz und dem Bau eines Bogens.

Paulina Formella (DBS) entschied sich fürs Nähen. Und fabrizierte, nachdem sie sich mit finanzieller Unterstützung durch ihre Eltern eine Nähmaschine zugelegt hatte, zauberhafte Tutus und Blusen.

Ihrer Leidenschaft fürs Fotografien durfte Hannah Schwöbel (DBS) frönen. Neben einem künstlerisch wertvollen Fotobuch fertigte sie Weihnachtskarten für die Bürgerstiftung Weinheim an, "die jetzt zum Weihnachtsfest in alle Welt verschickt wurden". Zwei vorangehende Kennenlern-Treffen hatten die Stipendiaten und ihre Bildungspaten einander nähergebracht. Mit den Theaterpädagogen Rob Dornboos und Felicitas Vajna setzte man ein fiktives Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer sowie den verbotenen Griff nach dem "Paradies"-Apfel schauspielerisch in Szene. Unter Anleitung des Vereins "Kochkultur" wurde ein Integrationsprojekt erfolgreich abgeschlossen.

Dass das Ganze nicht ohne die Unterstützung der engagierten Bildungspaten funktioniert, machten die Projektleiter Monika Endriß und Iris Rüsing deutlich. Und überreichten auch ihnen Zertifikate, die ihr ehrenamtliches Engagement deutlich belegen.

Info: Für die geplante vierte Auflage der Stiftungsinitiative werden erneut Paten gesucht. Interessenten melden sich bei der Forschungsgruppe Modellprojekte, Babostraße 3, 69469 Weinheim.