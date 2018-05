Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Ist das herrlich, barfuß am Strand entlangzugehen! Es ist Sonntagvormittag, gerade hat am Waidsee die Saison begonnen. Unter den ersten Badegästen: Die "Waidsee-Mamas" - wie sie sich selbst nennen -, die es sich mit Männern und Kindern unter der etwas erhöht stehenden Platane am südlichen Ende des Sees gemütlich gemacht haben. "Das ist unser Platz", scherzen sie. Die Kleinen planschen schon fröhlich im Wasser, den Mamas sind die 19 Grad Wassertemperatur noch etwas zu frisch. Sie werden sich erst ins kühle Nass wagen, wenn es 22 oder 23 Grad warm ist.

Aus Wiesbaden sind Jürgen und Marina Ries nach Weinheim gekommen. Das tut das Ehepaar öfters, weil es in ihrer Nähe keine so schönen Seen gibt. Weil der Sohn in Viernheim wohnt, gibt es auch immer wieder einen Grund zum Besuch an der Bergstraße. Nun haben die beiden eine Dreiviertelstunde Fahrzeit in Kauf genommen, um zum Saisonstart vor Ort zu sein. Sie werden wohl den ganzen Tag bleiben.

Die Liegen sind am Vormittag noch gen Osten ausgerichtet und werden nach Sonnenstand gedreht. Jürgen war schon im Wasser, aber nicht als Erster. "Eine Frau war schneller als ich", sagt er. Nun ist erst Mal Ausruhen angesagt und sanftes Bräunen. Nach der ersten halben Stunde Rückenlage dreht er sich auf den Bauch, Marina geht derweil mit den Füßen im Wasser den Strand entlang.

Nun haben wir schon seit über vier Wochen überwiegend "Frühsommerwetter". Hätte man das Bad nicht schon ein paar Tage früher öffnen können? Nadja Götte, die seit 2015 für den Badebetrieb verantwortlich ist, schüttelt den Kopf. Die Vorarbeiten konnten einfach nicht früher abgeschlossen werden. Das hat zum Beispiel mit dem Verschwinden von Sand zwischen Mai und September zu tun. Gerade wurden an mehreren Tagen 25 Lkw-Lieferungen Sand angeliefert, abgekippt und verteilt. Das Beachvolleyballfeld ist neu aufgefüllt, und auch die Kinder konnten schon am ersten Tag am Waidsee schöne Sandburgen bauen. Das ist erlaubt, nur sollten die Kleinen nicht allzu tief graben. Wenn das Strandbad am Waidsee schließt beziehungsweise bevor es öffnet, wird eh alles wieder platt gemacht.

Am Eröffnungstag war wie gewohnt die Nachfrage nach den Schließfächern besonders hoch. Es gibt größere und kleinere, viele Gäste möchten sich eines für die gesamte Saison sichern. Die 54 Tagesschließfächer sind laut Katja Götte momentan noch ausreichend. Zur Eröffnung schenkte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) kostenlos Kaffee aus, freute sich aber über eine Geldspende. Kuchen war zum "Direkt-Verzehr" erhältlich, durfte aber auch gern mit nach Hause genommen werden. Meistens gibt’s Kaffee und Kuchen von der DLRG drei Mal pro Saison.

Info: Ein Besuch am Waidsee ist mit der Einzelkarte für Erwachsene zum Preis von 3,30 Euro relativ günstig. Noch günstiger ist die "Abendkarte" für 1,80 Euro zum "Feierabendschwimmen". Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 43 Euro, für Familien 69 Euro. Die Zwölferkarten (normal und ermäßigt) für 22 bzw. 17 Euro bleiben zwei Saisons lang gültig. Im Mai ist das Strandbad Waidsee von 10 bis 19 Uhr geöffnet, im Juni, Juli und August von 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen in dem Zeitraum schon ab 9 Uhr.