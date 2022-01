SPD-Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou und Ortsvereinsvorsitzender André de Sá Pereira waren im Nebenzimmer des Restaurants „Beim Alex“ unter sich – aber nicht allein: Redner wie der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny und Interessierte hatten sich online zugeschaltet. Sie kündigten an, am kommenden Montag auch in Weinheim Zeichen für Solidarität und Demokratie zu setzen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Corona und die damit verbundenen Einschränkungen haben den SPD-Ortverein Weinheim erneut daran gehindert, seinen Neujahrsempfang in Präsenz zu veranstalten. Die Traditionsveranstaltung wie im Vorjahr ersatzlos streichen, das wollten Ortsvereinsvorsitzender André de Sá Pereira und die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Stella Kirgiane-Efremidou, diesmal jedoch nicht. So luden sie die Genossen am Sonntag zu einem digitalen Zusammenkommen ein, an der sich ein Dutzend Interessierte beteiligten. Als Redner schalteten sich neben dem Landtagsabgeordneten Sebastian Cuny die Co-Kreisvorsitzende Andrea Schröder-Ritzrau und die Wahlkreiskandidatin bei der Bundestagswahl 2021, Elisabeth Krämer, zu.

Pereira sprach von einem "bewegenden und aufwühlenden Jahr" mit Wahlkampfveranstaltungen auf Distanz, weil man coronabedingt die körperliche Nähe zu den Menschen meiden musste. Aus der Perspektive des Ortsvereins gestalteten sich die Ergebnisse der Wahlen dennoch positiv. Erstmals seit 16 Jahre stellt die SPD mit Olaf Scholz wieder den Bundeskanzler und in der Person von Sebastian Cuny als Nachfolger von Gerhard Kleinböck weiter einen sozialdemokratischen Mandatsträger aus der Region im Stuttgarter Parlament.

In der Landeshauptstadt wäre eine arithmetische Mehrheit für eine grün-rote Regierung da gewesen, so Pereira. Dass es nicht dazu kam, habe daran gelegen, dass die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze "nicht aus ihrer Komfortzone aussteigen wollten". Deshalb müsse man sich weitere fünf Jahre gedulden, ehe es den "wahren Aufbruch" geben könne. Im Bund dagegen sei es gelungen, für einen "progressiven ökologischen Wandel zu werben sowie eine Politik, die versucht, die gesamte Gesellschaft mitnehmen", so Pereira.

Was die Politik in der Zweiburgenstadt betrifft, bedauerte es der Ortsvereinsvorsitzende, dass die "finanziellen Freiheitsgrade" auch 2022 nicht größer würden. Die sozialen Errungenschaften der Stadt dürften allerdings nicht infrage gestellt werden. Mit Blick auf die Querdenker- und Impfgegnerszene in der Region und die "Montagsspaziergänge" kündigte Pereira auch für Weinheim ab Montag, 24. Januar, Gegenaktionen an. Dabei sucht man den Schulterschluss mit weiteren demokratischen Bündnissen.

Die Bundesregierung mit Kanzler Scholz sei "eine Koalition und keine Fusion mit Grünen und FDP", verdeutlichte Elisabeth Krämer. Die SPD bleibe ihren Grundwerten treu. Mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, dem angestrebten Bau von 400.000 neuen Wohnungen und der Kindergrundsicherung habe die Partei eine Vielzahl von Projekten in den Koalitionsvertrag eingebracht, welcher der Gesellschaft viel bringe. Karl Lauterbach als "Mann vom Fach" in einem der "augenblicklich wichtigsten Ministerien" verleihe den Menschen angesichts der Pandemie ein Gefühl der Sicherheit.

Mit Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident, Olaf Scholz als Bundeskanzler und Bärbel Bas als Bundestagspräsidentin an der Spitze stelle die SPD die gestaltende Kraft der Bundesrepublik dar, so Landtagsabgeordneter Cuny. Die Chance, eine progressive Regierung zu stellen, sei in Baden-Württemberg gegeben gewesen, brachte auch er eine große Portion Enttäuschung zum Ausdruck. Ministerpräsident Kretschmann habe die Chance nicht ergriffen, weil er sich bundespolitisch in einer Vorreiterrolle für ein grün-schwarzes Bündnis gesehen und damit "aufs falsche Pferd gesetzt" habe. Umso größer sei jetzt die Herausforderung für die SPD. Zwar könne man aus der Opposition heraus keine Politik gestalten. "Wir können aber Impulse setzen und zeigen, dass wir die besseren Ideen haben", so Cuny.

Mit Blick auf die von "Rechten" unterwanderten "Montagsspaziergänge" von Impfgegnern und Querdenkern kritisierte er, dass diese der Gemeinschaft die Solidarität verweigerten und die Schutzmaßnahmen torpedierten: "Der Ausweg aus der Pandemie ist kein Spaziergang." Wer die Coronaregeln missachte, gefährde das Grundrecht anderer auf körperliche Unversehrtheit. Hier müsse der Staat eingreifen und geltendes Recht durchsetzen: "Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die laute Minderheit die Mehrheit darstellt." In dasselbe Horn stieß Schröder-Ritzrau. Es gelte, der Hetze mit den Mitteln der Demokratie Einhalt zu gebieten.

"Die SPD ist wieder bei den Menschen angekommen", zeigte sich die Co-Kreisvorsitzende überzeugt, das verlorene Bundestagsmandat 2025 wieder zurückholen zu können. Darüber hinaus müssten die 56 Ortsvereine schon jetzt an die Europa- und Kommunalwahlen 2024 denken. Die politische Arbeit der SPD als "Kümmerer" müssten nicht nur in der Sozialpolitik, sondern auch in der Ökologie vor Ort sichtbar werden, forderte sie.

Ohne den direkten Kontakt zu den Menschen bleibe dies schwierig, so Stella Kirgiane-Efremidou. Der Landesregierung fehle die "Weitsicht" und die "Vorausschau", stufte die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat nicht zuletzt das Schaffen von Kultusministerin Theresa Schopper als "große Enttäuschung" ein. Auf die lokale Ebene bezogen, warf sie die Frage auf, ob es in einer Zeit, "in der der Stadt der Hosenboden finanziell so richtig brennt", eine halbe Million Euro für die Zukunftswerkstatt ausgegeben werden müsse. Aber auch in Sachen "Hotelstandort Waidsee" mahnte sie Zurückhaltung an, ehe nicht mit allen Beteiligten Gespräche geführt worden sind. In diesem Zusammenhang sei auch die Frage zu klären, ob zur Sanierung der Straße auf die Waid schon jetzt Geld ausgegeben werden muss, wenn diese eventuell später wegen des Hotelbaus wieder aufgerissen wird. Zur Kommunalwahl 2024 werde man sich rechtzeitig auf den Weg machen, gab sie schon jetzt das Ziel vor, um "dann wieder mehr als nur sechs Gemeinderatsmandate zu bekommen".