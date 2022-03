Weinheim. (RNZ) Der Winter kann sich nicht hinter Corona verstecken. Denn er wird am Sonntag, 27. März, definitiv zu Ende gehen: Der traditionelle Sommertagszug am Sonntag Laetare, mit rund 2000 Teilnehmenden der größte der Region, findet statt – nach zwei Jahren Pause. Das hat jetzt der Corona-Krisenstab der Stadt Weinheim unter der Leitung von OB Manuel Just entschieden. Der Zug wird sogar einen Großteil seiner angestammten Strecke durch die Innenstadt nehmen: von der Peterskirche in Richtung Schloss.

Ein bewegter Umzug unter freiem Himmel sei trotz der nach wie vor bedenklichen Corona-Situation vertretbar, befand der Krisenstab, in dem auch medizinische Expertise vertreten ist. Lediglich die Verbrennung des Stoff-Schneemanns am Ende verläuft anders als in der Zeit vor Corona. Der enge Marktplatz kommt dafür nicht infrage, weil die Zuschauer dort keine Abstände einhalten können. Daher wird Väterchen Frost im geräumigen Schlosspark (obere Wiese) verabschiedet. Die Teilnehmenden seien dazu aufgerufen, sich dann möglichst großflächig im Park zu verteilen, schreibt die Stadt Weinheim in einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung.

Je nach aktueller Lage gilt dann im Schlosspark die Maskenpflicht. Der Standort des Schneemanns ist gut einsehbar. Falls die Pandemielage nicht einmal diesen Standort zuließe, müsste der feurige Schlussteil ganz ausfallen, teilt die Stadt weiter mit. In diesem Falle würde sich der Zug am Tor zum Schlosshof auflösen – aber gelaufen werden soll definitiv durch die Straßen. Das Kulturbüro als Organisator kann also kurzfristig reagieren. Aber man ist voller Hoffnung. "Es liegt uns am Herzen, den Kindern, die so sehr unter der Pandemie gelitten haben, ein Stück Freude zu schenken", so OB Just. Im zweiten Abschnitt ist die Strecke ein bisschen anders als sonst. Vom Dürreplatz geht es die Bahnhofstraße hinab, und am "Kriegerdenkmal", kommentiert von Frank Schuhmacher und Christina Eitenmüller, biegt der Umzug aus Schulklassen und Kindergärten an VHS und Stadtbibliothek ab in Richtung Schulstraße und von dort aus direkt in Richtung Schloss. So werden Engstellen vermieden.

Um 14 Uhr am 27. März setzt sich der Sommertagszug an der Peterskirche in Bewegung, Schneemann, Winter- und Sommermann vorne weg. Um 13 Uhr ist – wie früher – Aufstellung in der Grundelbachstraße.