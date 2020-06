Weinheim. (web) Mal wollen die Eheleute in spe nicht länger warten, mal kündigt sich schon Nachwuchs an, mal heißt es einfach: "Jetzt oder nie!". Laut Andrea Klawonn, Leiterin des Weinheimer Standesamts, gibt es viele Gründe, in Corona-Zeiten zu heiraten. Frei nach dem Motto: "Nur die Liebe zählt!". Die Stadt Weinheim versuche, den Paaren und ihren Verwandten und Freunden einen möglichst schönen Tag zu bereiten – Auflagen hin oder her.

Trotzdem hat auch die Hochzeitshochburg der Region unter der Corona-Pandemie gelitten: Viele Hochzeiten seien abgesagt, weitere in den Hochsommer oder in den Herbst verschoben worden. Es hatte bereits im März begonnen: Waren 2019 noch 19 Paare früh dran und wählten diesen Monat für ihr Fest, waren im März 2020 nur noch zehn Trauungen zu verzeichnen. Dieser Trend setzte sich in April und Mai nahtlos fort. Zählte das Standesamt 2019 im April 25 und und im Mai 41 "Eheschließungswillige", wie es amtlich korrekt heißt, sanken die Zahlen im laufenden Jahr auf 13 (April) und 27 (Mai). "Für den Juni haben wir – Stand heute – auch schon wieder elf Absagen oder Verschiebungen", so Klawonn. Es gelten weiter Auflagen, um den Infektionsschutz sicherzustellen: Bis auf Weiteres liegt die maximal zulässige Personenzahl bei Trauungen immer noch bei neun Personen.

Das heißt: "Standesbeamter oder Standesbeamtin, die Eheschließungswilligen und sechs Gäste", so die Amtsleiterin. Immerhin ist somit auch im Trauzimmer im Turm des Weinheimer Schlosses gewährleistet, dass die Abstandsregelung eingehalten wird.

Im ganzen Rathaus im Schloss besteht Maskenpflicht. Aber: "Während der Trauung dürfen Brautpaar und Standesbeamte darauf verzichten." Ansonsten sind Hygienevorschriften einzuhalten, genauso wie die Regelungen bezüglich des "Kontaktverbots" außerhalb des Schlosses.

"Dennoch ist es auch in dieser Zeit unser Anspruch, eine feierliche Zeremonie abzuhalten – mit Blumen und persönlichen Worten bei der Trauansprache." Schließlich zähle nur die Liebe – auch in Zeiten von Corona. Und die Stadt kann den angehenden Eheleuten durchaus entgegen kommen: So wird den Paaren und ihren Gästen angeboten, bei Bedarf in einen größeren Saal auszuweichen, immerhin gibt es noch den Bürgersaal im Alten Rathaus, sofern der zum gewünschten Zeitpunkt frei ist. Kleiner Wermutstropfen: Der größere Saal ist mit einem höheren Entgelt verbunden ist.

Was Hochzeits-Lockerungen betrifft, sehen die Verantwortlichen der Stadt Weinheim eher schwarz statt Brautkleid-weiß: "Solange die Abstandsregelung besteht, wird es keine Lockerungen in den Gebäuden geben können." Einigen Paaren kämen die Einschränkungen aber auch ein Stück weit entgegen, plaudert Klawonn aus dem Nähkästchen: Manchmal hätten die Brautleute ohnehin vorgehabt, im kleinen Kreis oder sogar nur zu zweit zu heiraten. Anderen ist gerade jetzt der emotionale Rückhalt einer Eheschließung wichtig.

Und dann gibt es noch einen ganz profanen Grund, gerade jetzt zu heiraten: Es sind ja genug Termine frei geworden.