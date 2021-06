Von Stefan Kern

Weinheim. Klar, das TSG-Waldschwimmbad besteht nüchtern betrachtet aus zwei Wasserbassins, einer großen Wasserrutsche und viel Wiese. Doch nach dieser Zeit des Darbens, so Badegast Sandra Dickescheid, sei das Waldschwimmbad viel mehr. "Heute ist es ein Ort, der glücklich macht." Große Worte, doch drain waren sich am Donnerstagmorgen alle einig. Die Sätze, die die RNZ zu hören bekam, waren alle im Superlativ. Von "großartig" über "traumhaft" bis "megatoll" fiel das Urteil über die Öffnung des Waldschwimmbades eindeutig aus.

Es waren Worte, die der Betriebsleiter Roland Söll nur zu gerne hörte. Auch hinter ihm liegen schwierige Zeiten. Das Hin und Her in Sachen Öffnung und dann die sich andauernd ändernden Bestimmungen zehrten an den Nerven. Doch am Ende klappte doch alles. Bad und Team sind gerüstet. Und so ist Söll sehr zuversichtlich, dass es läuft. Etwas Arbeit erwartet der Bäderleiter im Rahmen des Einbahnstraßensystems im Schwimmerbecken und bei der Einlasskontrolle.

Hier gibt es für Kurzentschlossene auch eine Teststation. Foto: Kreutzer​

Bei Letzterem wird es für ihn rein rechtlich besonders knifflig. Geregelt ist, dass jeder, der ins Waldschwimmbad möchte, einen Nachweis bringen muss, dass er vollständig geimpft oder genesen ist. Alle anderen müssen einen tagesaktuellen negativen Testausweis vorlegen. Um Betrug auszuschließen, sei das Bäderteam eigentlich dazu verpflichtet, die Personalien zu prüfen. "Ich weiß ja nicht, ob Testbescheid und Person zusammenpassen." In den Landesbestimmungen sei das leider nicht ausreichend geklärt: "Eine klassische Wischiwaschi-Formulierung." Von anderen Bädern weiß Söll, dass das nicht gemacht wird. Auch er setzte auf die Vertrauenskarte. "Stichprobenartig werden wir das kontrollieren, aber alle Badegäste zu überprüfen, ist nicht zu stemmen." Was es aber auch gibt: eine Teststation, zumindest vor Beginn der beiden Öffnungszeitfenster, die am Morgen aufgebaut und am Mittag in Betrieb war.

Der Andrang am ersten Tag der Waldschwimmbadöffnung war groß. Foto: Kreutzer

Während der beiden Zeitfenster von 9 bis 12 und 13 bis 20 Uhr können je 670 Badegäste kommen. Dabei werden die meisten Tickets online verkauft. Nur 70 Eintrittskarten gibt es über die Kasse. "Ein Service für Menschen, die wirklich keinen Zugang zum Internet haben und nicht per Paypal bezahlen können." Im Bad herrschen dann mit Abstandhalten und Maskenpflicht im Eingangs- und Sanitärbereich sowie vorm Kiosk die üblichen Hygienebestimmungen.

Regeln, die man gerne in Kauf nimmt, wenn man nur endlich wieder schwimmen könne, so Marlene Roch und Peter Williams. Nicht schwimmen gehen zu dürfen, sei nicht leicht gewesen, so die beiden. "Ist schon unser Ding." Eine Sicht, die auch Dickescheid teilt: "Schwimmen ist mit die schönste Art, sich fortzubewegen." Und sie sei gesund. Nicht schwimmen zu können, habe auf ihre Gesundheit negative Auswirkungen gehabt. Auch Frauke Kreuter, die diesen Sport erst vor Kurzem für sich entdeckt hat, freut sich riesig darüber, dass es jetzt wieder losgeht. "Es wurde wirklich Zeit."

Info: Das E-Ticket kann über die Homepage des Bades (www.tsg-weinheim.de/verein/sportstaetten/tsg-waldschwimmbad) oder über die App "eTickets Weinheim" gebucht werden.