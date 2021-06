Weinheim. (web) Gute Nachrichten von der TSG Weinheim: Sowohl das Hector-Sport-Centrum (HSC) als auch das Waldschwimmbad stehen vor der Wiedereröffnung. Während die Öffnungsschritte drinnen den sinkenden Coronainzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis zu verdanken sind, zeichnen sich beim "Turnerbad" die sommerlichen Temperaturen für den Neustart verantwortlich. Hier wie dort gelten Coronabedingungen, die RNZ fasst die wichtigsten zusammen.

> Wie es im Waldschwimmbad losgeht: Die Saison startet am Fronleichnamstag, 3. Juni, und endet am 12. September. Das Bad hat vormittags von 9 bis 12 und nachmittags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Dazwischen wird es eine Stunde lang gereinigt. Da die Zeitfenster verschieden groß sind, unterscheiden sich die Preise für Einzelkarten. Die TSG muss auf eine Reservierung und einen Ticketkauf über die App "E-Ticket Weinheim" bestehen. Gezahlt wird per "Paypal". Der QR-Code kann ausgedruckt oder an eine Mailadresse gesendet werden. Der Verein hält nur ein kleines Kontingent an Karten an der Kasse vor.

Der Zutritt ist nur möglich mit Vorlage eines tagesaktuellen und negativen Covid-Schnelltests, eines Impf- oder Genesenen-Nachweises. Testungen sind direkt vor dem Bad möglich. Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Masken) besteht in allen Wartebereichen (Eingang, Toiletten, Kiosk). Die Besucher müssen Kontaktdaten hinterlassen. Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen, ebenso Spinde und Duschen. Bei Höchsttemperaturen von weniger als 18 Grad kann die TSG eine frühere Schließung veranlassen. Im Schwimmerbecken dürfen maximal 160 Menschen sein, im Nichtschwimmerbecken sind 170 Personen zulässig, im Planschbecken 30.

> Wie der Drinnen-Sport startet: Der Stufenplan des Landes sieht in der für den Rhein-Neckar-Kreis angestrebten zweiten Öffnungsstufe vor, den Betrieb von Sportstätten für die kontaktarme Sportausübung wieder aufzunehmen. Die TSG bietet daher ab Mittwoch, 2. Juni, wieder Fitnesssport im HSC an. Geöffnet werden auch Sauna und Ruheraum. "Die Beiträge werden wir ab Juni wieder einziehen", so Geschäftsführer Alexander Erg.

> Wie die Sportler ins HSC kommen: Für alle Angebote ist ein tagesaktueller, negativer Covid-19-Schnelltest nachzuweisen (bzw. Geimpften- oder Genesenen-Nachweis). Auch der Personalausweis ist ein Muss. Im Testzentrum vor dem HSC kann man sich mehrmals pro Woche testen lassen. Es ist eine einmalige Registrierung über die Webseite https://apo-schnelltest.de/physiomed-weinheim notwendig. Unter "Vor-Ort-Termin mit Code" kann man sich den dauerhaften Check-in Code generieren lassen. Das Testzentrum hat Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, wochenends und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Für Outdoor-Kurse ist das Einchecken nicht notwendig – die Trainer sichten die Unterlagen.

> Was im Gebäude gilt: Es besteht Maskenpflicht (OP oder FFP2). Ausgenommen sind die Übungen am Großgerät und auf dem Mattenplatz sowie der Aufenthalt in der Sauna, der strengen Regeln unterliegt. Die Umkleiden bleiben erst mal den Saunagästen vorbehalten, die anderen kommen in Sportbekleidung. Die Schuhe wechselt man in gekennzeichneten Zonen. Weitere Infos gibt es unter www.tsg-weinheim.de/hygiene. Fitnesskurse sind mit begrenzter Teilnehmerzahl erlaubt, die Online-Anmeldung erfolgt bis zu 15 Minuten vor Beginn. Ein Teil des Programms wird via Livestream übertragen. Das HSC-Bistro bietet Getränke und Snacks zum Mitnehmen an. Wassergymnastik und Kinderbetreuung sind noch nicht möglich. Das HSC hat montags, mittwochs und freitags von 6.30 bis 22 Uhr geöffnet – dienstags, donnerstags von 8 bis 22 Uhr und am Wochenende sowie feiertags von 9 bis 17 Uhr.