Von Günther Grosch

Weinheim. Kommt die "zweite Welle"? Droht ein erneuter Lockdown? Eine Portion Angst vor Ansteckung angesichts ansteigender Fallzahlen bei den Gästen auf der einen, kaum verhehlte Unsicherheit mit Blick auf die kommenden Monate bei den Gastgebern auf der anderen Seite: Das Coronavirus und die damit verbundenen Verordnungen und Einschränkungen haben auch in Weinheim das Vergnügen am Essengehen in ein soziales Experiment mit ungewissem Ausgang verwandelt. Wie geht es den Gastronomen und deren Angestellten, die in der neuen "Normalität" der Corona-Pandemie arbeiten und wirtschaften müssen? Die RNZ hat sich auf dem Marktplatz umgesehen und umgehört.

Den Lockdown im Frühjahr – der Hochzeit der Marktplatzwirte – überbrückte Inge Broschard vom „Kugelofen“ mit einem Abholservice. Foto: Kreutzer

Der August hat sich hier meist von seiner sonnigen Seite gezeigt. Auch als sich die RNZ umschaut, sind die Stühle der Betriebe auf dem Marktplatz gut besetzt. Beim "Kugelofen" machen Pächterin Inge Broschard und Geschäftsführer Francesco Crupano trotz gut neunwöchiger Schließzeit "gute Miene zum bösen Spiel von Corona" und der daraus resultierenden Stornierungswelle. "Zwischen 850 und 1000 Personen", so der Geschäftsführer, hätten hier ihre Reservierungen für Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern gecancelt.

"Wir waren für unsere Gäste trotzdem präsent und haben versucht, das Ganze mit einem Abholservice zu überbrücken", sagt Broschard. Was am Ende des Jahres – auch dank der guten Nachfrage nach den To-go-Angeboten – wohl auf ein "Null-auf-Null-Geschäft" hinauslaufe. Der fast dreimonatige Ausfall sei aber trotz des angenehmen Spätsommers nicht zu kompensieren. Liefen doch die Kosten für Pacht, Strom und das Gehalt der Mitarbeiter weiter. Dank des erhaltenen Kurzarbeitergelds musste niemand entlassen werden.

Was allen am Marktplatz ansässigen Gastronomen zugutekommt, ist die Möglichkeit der Außenbewirtschaftung, die auch kleinere Familienfeiern erlaubt. Der Abstandsregeln wegen fallen allerdings überall Plätze weg. "Hatten wir vor Corona draußen 65 Plätze, so sind es jetzt nur noch 40", macht Crupano seine Rechnung auf: "Täglich 25 Plätze weniger machen sich am Ende des Tages sehr bemerkbar."

Charles Djivanidis renovierte im Frühjahr sein „Le Petit Café“. Foto: Kreutzer

Unerschütterlichen Optimismus strahlt Charles Djivanidis vom "Le Petit Café" aus. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, lautet die Maxime des gebürtigen Korsen und seiner Lebensgefährtin Claudia. Sind doch nicht nur die Gastronomen, "sondern jeder Beruf und jede Familie" von Corona betroffen. Den Lockdown haben beide zur Renovierung ihres Cafés genutzt. Stolz sind sie auf ihre Stammgäste, die ihnen die Treue hielten. Aktuell bastelt "Charly" an einem neuen Konzept für sein Restaurant, das vom kommenden Herbst an greifen soll.

"Weniger Plätze, weniger Umsatz, Absagen von Buchungen ohne Ende": Andrés Salazar vom "Café Florian" verhehlt nicht, dass ihm vor den kommenden Wintermonaten ein wenig flau im Magen ist, weil sein Betrieb wegen des Lockdown keine Rücklage bilden konnte. "Das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter verlängern, das wäre gut", lautet sein Appell an die Politik. Hätte es dieses nicht gegeben, sähe es noch düsterer aus. Trotzdem mussten drei Mitarbeiter gehen.

"Die Einnahmen, die im Lockdown verloren gegangen sind, kann man nicht mehr reinholen": Auch Lukas Kühn vom "Restaurant SO" gibt sich keinen Illusionen hin. Während der Schließzeit unterhielt auch er einen Lieferservice, der besser lief als erhofft. Dieser habe aber nur einen Teil der Verluste aufgefangen, aber keine Gewinne erwirtschaftet. Doch lautet auch bei ihm die Devise: "Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, am Ball bleiben, Gas geben und das Beste draus machen". Nach der Wiedereröffnung war die Nachfrage im Mai "noch verhalten", im Juni "besser" und im Juli und August "sehr gut", bilanziert er.

Deshalb konnte er zwei neue Mitarbeiter einstellen, den Azubi weiterbeschäftigen. Die "Gretchenfrage" lautet nun: "Was passiert von Herbst an?" Kollegen ohne Außenbewirtschaftung treffe es hart. Weil darüber hinaus viele Feste und Jubilarfeiern abgesagt oder "abspeckt" wurden, sind weitere Einnahmequellen versiegt: "Hochzeiten mit zwölf bis 15 Teilnehmern sind zu wenig." Etwaige Gedanken ans Aufgeben weist Kühn weit von sich. Schon aus Verbundenheit mit den Gästen, die sein Durchhalten "mit unfassbar viel Trinkgeld" honoriert hätten.

Seit Monaten keine Veranstaltungen und Buchungen von Geschäftsleuten mehr: Dieser Zustand hat auch Carolina Bährend vom Marktplatzhotel und Restaurant "Tafelspitz" ein Minus beschert. "Vorige Woche erst die zweite Hochzeit seit März" steht in ihrem Reservierungsbuch. Hinzu kommt, dass sie nicht mehr voll bestuhlen kann. Dennoch bleibt man optimistisch im Haus des stadtbekannten Gastronomen Charly Ofenloch: "Wir sind schon immer eine Kämpferfamilie gewesen." Deshalb sei auch niemand entlassen worden. Und die drei Auszubildenden haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen.

Mehr noch: Trotz Corona wurden aktuell drei neue Azubis eingestellt: "Die jungen Leute können doch nichts dafür." Bährend hofft indes auf "mehr Verständnis vonseiten der Gäste" für die Corona-Regeln, die der Betrieb ja einhalten muss: "Wir haben sehr viele tolle Gäste, denen wir unendlich dankbar sind." Aber einige wenige hielten sich nicht an die gesetzlichen Regelungen und würden sich, sobald sie mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, auf Facebook darüber auslassen.

Er sei "froh darüber, in einem Land leben zu dürfen, wo alles funktioniert und sich die meisten Menschen verantwortungsvoll zeigen", sagt Alberto Ferrarese vom "La Cantina". Die Einbußen ließen sich "in der Hoffnung auf bessere Zeiten" verschmerzen. "Mit Flexibilität weiterleben, sich mit Respekt an die Situation anpassen und nichts auf die leichte Schulter nehmen", lautet seine Devise und die seines Bruders Domenico, die ihre im Alter von 97 Jahren verstorbene Mutter Rosa den Söhnen mit auf den Weg gegeben hat.