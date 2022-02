Weinheim. (cis) Jeder Häftling erhielt bei Aufnahme in sein KZ-Stammlager eine Registrierungsnummer, die ab diesem Zeitpunkt seinen Namen ersetzte. Die Häftlinge wurden mit dieser Nummer genannt und mussten sich mit dieser auch bei ihren Vorgesetzten melden. Zudem wurde die Häftlingsnummer in der Buchhaltung genutzt, um Veränderungen wie Lagerwechsel, Entlassungen, aber auch Todesfälle zu dokumentieren. Und so steht diese Häftlingsnummer für die Entmenschlichung der NS-Opfer in diesem Regime.

Die Initiative #everynamecounts der Arolsen-Archives will für all die Opfer, die unter diesem unmenschlichen System gelitten haben, ein digitales Denkmal errichten – nicht zuletzt, um bei zukünftigen Generationen die Erinnerung an die Opfer zu erhalten. Für dieses Projekt sind die Arolsen-Archives auf freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen, die Informationen von gescannten Häftlingskarten in eine digitale Datenbank übertragen. Neben der Häftlingsnummer sind dort auch die sogenannten Winkel festgehalten, mit denen die Häftlinge im KZ gekennzeichnet wurden.

Diese zeigten den Grund ihrer Inhaftierung an – neben dem gelben Judenstern beispielsweise auch rote Winkel für politische Gefangene oder einen rosafarbenen für Homosexuelle. Aber es finden sich auch das Geburtsdatum, die Adresse, Hinweise auf die Familie und den Beruf auf den Häftlingskarten. Durch das Erstellen einer digitalen Datenbank kann jeder von überall auf diese Daten zugreifen – wichtig für Forschung und Bildung, aber auch von unschätzbarem Wert für die Familien der Opfer, die so ihren Namen zurückbekommen.

Bei einer fächerübergreifenden Projektwoche haben beide neunte Klassen des Privatgymnasiums Weinheim (PGW) den Bau dieses digitalen Denkmals unterstützt. "Der Schrecken des Nationalsozialismus wurde durch diese Arbeit nochmals greifbarer als durch ,normalen Geschichtsunterricht‘, insbesondere da wir wegen Corona auch in diesem Jahr das KZ Natzweiler-Struthof im Elsass nicht besuchen können", erklärte Geschichtslehrer Alexander Wolff die Motivation hinter dem Projekt.

Die Spurensuche der Jugendlichen ging aber noch weiter. Sie nahmen am Wettbewerb "Unsere Geschichte – Notre histoire" teil, bei dem sie sich über das Digitalisieren der Personalkarten hinaus mit der Biografie eines Häftlings beschäftigten. Stefanie Glos, Französisch-Lehrerin und Organisatorin des Projekts am PGW, hatte den Wettbewerb des Institut français Deutschlands entdeckt und war sofort begeistert: "Durch die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Recherche über den Häftling kreativ umzusetzen, geben unsere Schüler diesen Opfern des Nationalsozialismus ihren Namen und ihre Geschichte zurück."

Auch die Jugendlichen teilten die Begeisterung ihrer Lehrer für das Projekt. Sie setzten die Biografie "ihrer" Häftlinge in Kleingruppen teilweise äußerst aufwändig um, sei es als Stop-Motion-Kurzfilm, Instagram-Account, Explainity-Video oder Comic. Auch wenn die Teilnahme am Wettbewerb und die Aussicht auf einen Gewinn durchaus motivierend auf die beiden Klassen wirkte, zog Schülerin Anne Reuland das Fazit für alle: "Es geht nicht ums Gewinnen beim Wettbewerb. Es geht ums Mitmachen und Erinnern. Das ist es, was zählt."