Die 26 Jahre alte Weinrepräsentantin Franziska Etsch ist Bergsträßerin durch und durch: Ihr Großvater hatte die frühere Lützelsachsener Gastronomie "Schmittberger Hof" aufgebaut, ihre Mutter führte das Gästehaus "Linde", ihr Vater ist gelernter Koch und bewirtschaftet eine Weinlage in Hohensachsen. Sie selbst lebt heute in Hemsbach. Foto: Kreutzer

Von Nicoline Pilz

Weinheim. Es ist schön hier oben in dem kleinen Wingert, den Franziska Etschs Vater in dritter Generation am alten Friedhof in Hohensachsen bewirtschaftet. Der Wein, der aus den Spätburgunder-Trauben entsteht, ist für den privaten Gebrauch. Und für Freunde, die das zu schätzen wissen. Im ursprünglichen Zustand lassen sich auch Dachs und Rehe gern die Beeren schmecken, wenn sie es schaffen, die mit Netzen umwickelten Reben zu umgehen.

"Wein ist so ein tolles Getränk - so facettenreich. Da ist für jeden Geschmack etwas zu finden", meint Franziska Etsch. Die 26-Jährige, seit April amtierende Weinprinzessin der Badischen Bergstraße, versteht sich als Botschafterin - auch, um jungen Menschen den Genuss und den Wert von Wein näherzubringen.

Kleines Anbaugebiet, große Weine

Genuss ist ein Thema, das ihr nicht fremd ist. Franziska Etsch stammt aus einer alt eingesessenen Lützelsachsener Familie: Mütterlicherseits hatte ihr Großvater den "Schmittberger Hof" aufgebaut, den ihr Onkel dann zunächst übernahm. Parallel dazu führte ihre Mutter Ursula, einst selbst Lützelsachsener Winzerprinzessin, das Gästehaus "Linde". Nicht zuletzt ist Franziska Etschs Vater Roland gelernter Koch.

Genussmenschen also, die zugleich wissen, wie man auf Leute zugeht. Eigenschaften, die der Weinbotschafterin der Badischen Bergstraße demnach in die Wiege gelegt wurden. "Doch, ich bin schon kommunikativ und für Dinge zu begeistern." Beispielsweise fürs mit 390 Hektar Anbaufläche kleinste Weinbaugebiet in Baden. "Es ist klein, aber fein, mit sehr vielen Rebsorten", betont Franziska Etsch. Baden gehöre als einziges deutsches Anbaugebiet zur Weinbauzone "B", das mit rund 1700 Sonnenstunden im Jahr zum wärmsten Anbaugebiet der Republik zähle, führt sie weiter aus. Die Badische Bergstraße sei mit ihren Hanglagen einfach perfekt, um richtig gute Weine zu erzeugen. Das möchte sie bekannter machen. Auf Weinfesten Leute anzusprechen, sie zu beraten und Wein-Tipps zu geben, ist für die Weinprinzessin mit ihrer herzlichen Art kein Problem. "Im Moment gibt es Federweißen, der für Weinneulinge ein guter Einstieg mit wenig Alkoholgehalt sein kann", findet sie. Wein werde jünger und moderner, werde öfter mit "Streetfood" in Verbindung gebracht und kreativer beworben. Gerade bei den Flaschenetiketten habe sich viel getan.

Zwei Bewerberinnen gab es im April ums Amt. "Das Ganze findet als Wahl mit Fachbefragung zu den Themen Weinbau, Weinmarketing, Kellerwirtschaft, Weinpolitik und aktuellen weinwirtschaftlichen Anliegen und Problemen statt", erzählt Franziska Etsch, die mit ihrem Lebensgefährten in Hemsbach wohnt. Nach neun Fragen zur Theorie dann die praktische Prüfung: "Wir mussten einen Wein beschreiben und die Rebsorte erschmecken." Sie habe sich im Vorfeld bereits Gedanken gemacht und ein wenig geübt. "So eine Blindverkostung macht man nicht jeden Tag", sagt sie.

Aber sie bestand erfolgreich und wusste, dass im Glas vor ihr ein Schriesheimer Sauvignon Blanc war. Sie selbst mag am liebsten Spätburgunder und Grauburgunder: "So die kräftigeren Weine eben." Und natürlich schmeckt ihr auch der Wein, Spätburgunder und Weißherbst, aus eigenem Anbau. "Es ist einfach auch ein schönes Geschenk, wenn man den eigenen Wein mitbringen kann", findet sie. Beruflich hat die Weinprinzessin nichts mit Wein zu tun. Franziska Etsch hat in Mannheim Soziale Arbeit studiert, arbeitet in der Familienhilfe und schreibt an ihrer Masterarbeit.

Ihre Amtszeit als Weinprinzessin Badische Bergstraße dauert ein Jahr und lasse sich, versichert sie, gut mit ihrem Beruf vereinbaren. Im Ehrenamt repräsentiert sie die Badische Bergstraße von Laudenbach bis Wiesloch und wirbt für Winzer und Winzergenossenschaften sowie die Weine der Badischen Bergstraße bei verschiedenen Veranstaltungen wie dem Blütenwegfest, der "1. Weinheimer Weinlust am Schloss" und der Weinmeile in der Zweiburgenstadt - oder auch bei Weinproben entlang der Bergstraße. Persönlich kennenlernen kann man Franziska Etsch auch beim Winzerfest in Lützelsachsen, das von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. Oktober, stattfindet.

Bis dahin wird sie den Eltern weiterhin im Wingert bei der Lese helfen, begleitet vom achtjährigen Yorkshire "Cookie", mit dem sie viel unterwegs ist. Kochen und backen nennt die Vegetarierin als weitere Hobbys. Und: mit Freunden private Weinproben zu veranstalten sowie lange Fernreisen. Vielleicht dann auch wieder nach der Abkrönung Ende April 2020. Ihre königlichen Insignien, Kette und Krone, die das Wappen des Badischen Weinbauverbandes tragen, wird sie dann an ihre Nachfolgerin weitergeben.