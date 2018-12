Von Günther Grosch

Weinheim. Nicht nur die Anzahl der geöffneten Türchen am heimischen Adventskalender zeigt: Weihnachten rückt immer näher. Mit der Eröffnung des Budendorfs zogen am Wochenende nun auch auf dem Marktplatz festlicher Lichterglanz und Vorfreude auf die Feiertage ein. Jedoch: Kein Licht ohne Schattenwurf.

"Frau Holle sollte sich dringend nach frischem Personal umschauen": Der Stoßseufzer einer enttäuschten Weihnachtsmarktbummlerin kam aus tiefstem Herzen. Statt weißer Flockenpracht vor allem am Samstag immer wieder kurze Regenschauer und dazu ein stürmischer Wind verwässerten zum Leidwesen der Budenbetreiber den Auftakt.

"Das ist Glühwein-Kerwe pur", sagte ein anderer Stehtisch-Kunde bei seinem dritten dampfenden Becher an der "Futterkrippe" zwischen Dosenwurst, Maronen, Waffelduft, Grünkohl mit Pinkel und Spanferkel-Gebrutzel bei zweistelligen Temperaturgraden. Die Stimmung vermiesen ließen sich aber nur die wenigsten Besucher, auch wenn ihre Verweildauer diesmal deutlich kürzer ausfiel.

Als treue Seele fast schon zum lebenden Inventar des Holzbudenrunds darf sich "Strickliesel" Annette Schmitt-Strobel aus Hirschberg zählen. 175 Paar dicke und bunte Wollsocken gegen kalte Füße ab Größe 19 bis 52 und darüber hatte sie auch in diesem Jahr wieder im Sommer gestrickt. Gleich 15 Paare auf einen Schlag, mit oder ohne Lurex-Glitzerfäden sowie gratis Ersatzwolle zum Löcherstopfen für Ehefrau, Sohn, Schwiegertochter und sich selbst ließ sich Holger Smiatek eintüten. Seit fünf Jahren hole er sich bei Schmitt-Strobel regelmäßig Nachschub, erzählt der EDV-Ingenieur aus Viernheim.

Ihre Weihnachtsmarkt-Premiere feierten gleich mehrere Standbetreiber. Aus Kandel kommen Nadine Faltermann und Dorothee Schehr. "Knall.h.Art" nennt sich das Hobbyunternehmen der beiden Lehrerinnen, die sich in ihrer Freizeit der Herstellung von schwerwiegender "Betonkunst" und dem Vertrieb von "Wohnschnickschnack" verschrieben haben. Krippenfiguren und Weihnachtsschmuck sowie kleine Mitbringsel und Geschenkartikel in ihren Auslagen offeriert die Mannheimerin Edith Dünkel-Hoxha. In den vergangenen Jahren in Schwetzingen und Heidelberg vertreten, bereichert sie "auf Empfehlung" diesmal das Weinheimer Budendorf. Auch Brigitte und Uwe Kaufmann aus Hemsbach sind erstmals dabei. Sie präsentieren ihr zerbrechliches Tiffany-Hobby. Darauf, dass "alles aus Glas ist und nirgendwo Kunststoff verwendet" wurde, legen beide großen Wert.

Zwischen einem Seifenhäuschen und einer Holzhütte mit selbst gemachter Marmelade und Gebäck in Dutzenden von Geschmacksrichtungen und Variationen ist Dammak Hamdi aus Tunesien anzutreffen. An der Herstellung der von ihm angebotenen dekorativen Gefäße, Schalen, Essbestecke und Schachbretter aus Olivenholz ist die ganze Familie, "Vater, Mutter, meine Brüder und Schwestern" beteiligt, so der 33-Jährige voller Stolz. Am liebsten vertreibt er seine Waren in alten Städten mit Fachwerkhausambiente, erzählt Hamdi, warum er sich diesmal Weinheim ausgesucht hat.

Erst am kommenden Wochenende öffnen die Handwerker des "Woinemer Männerschuppens" die Klappläden ihres Häuschens. Bummler dürfen sich aber schon jetzt auf originelle Accessoires freuen, die nicht nur zur Weihnachtszeit Freude bereiten. Hinzu gesellt sich das Künstlerkollektiv "Telepartie" mit selbst be- und gemalten Jacken, Bildern und Postkarten.

Ergänzt und abgerundet wird das Marktgeschehen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit durch Musik. War es zum Auftakt der Posaunenchor der Peterskirche, so treten auch deren Gospelchor und der Posaunenchor Viernheim auf. Markus Weber bringt die "Woinemer Weihnachtsgeschichte" näher.

Und dann gibt es da noch das nostalgische Kinderkarussell mit seinem Feuerwehrauto und Tierfiguren, das gleich unterhalb der Sankt-Laurentius-Kirche seine Runden dreht - gleichgültig, ob es gerade regnet oder schneit. Die traditionelle Weihnachtsansprache übernimmt in diesem Jahr am letzten Weihnachtsmarkttag, Sonntag, 23. Dezember, ab 18 Uhr Erster Bürgermeister Torsten Fetzner.