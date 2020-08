Von Günther Grosch

Weinheim. Er wird oft als "kleiner Bruder" des 58 Meter hohen "Blauen Turms" in Bad Wimpfen bezeichnet. Jetzt kommt der knapp 40 Meter hohe Turm des Weinheimer Rathauses, der 1868 unter Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim errichtet wurde, selbst groß heraus. Bis Sonntagabend, 16. August, wird das neugotische Bauwerk zum "Leuchtturm", der Lichtzeichen aussendet, die weithin sichtbar sein sollen. Initiatoren des Lichtprojekts sind der ehemalige Wirtschaftsförderer der Stadt, Manfred Müller-Jehle, dessen Sohn, "Lichtkünstler" Jannis Müller-Jehle, sowie Medienexperte Karlheinz Gelhardt und Eventmanager René Neumann. Das Ganze darf man auch durchaus als kleines Trostpflaster dafür sehen, dass dieses Jahr die Kerwe ausfällt.

Auf dem Turm des heute als Rathaus genutzten Schlossensembles werden jeweils nach Einbruch der Dunkelheit sogenannte "Beam-Strahler" eingeschaltet. Diese erzeugen Lichteffekte, die rund 800 Meter weit in den Abendhimmel scheinen. Die Macher nannten das "Fernwirkung", als sie die Idee am Wochenende im Beisein von Oberbürgermeister Manuel Just vorstellten.

Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt in der Coronakrise sei es wichtig, das kulturelle Leben der Stadt am Laufen zu halten und für die Zukunft zu sichern, so Müller-Jehle senior. Ab dem zweiten August-Wochenende, also ab dem "Kerwe-Wochenende", wolle man daher vom Schlossturm aus "Lichter der Hoffnung" aussenden.

Ursprünglich war das "Leuchtturm-Projekt" als Bestandteil einer größeren Lichtinstallation rund um die alte Libanonzeder im Kleinen Schlosspark bereits für diesen Herbst geplant. "Coronabedingt mussten wir das Vorhaben aber auf das kommende Jahr verschieben", hieß es vonseiten der Ideengeber. Doch mit dem OB waren sie sich einig, den "Leuchtturm" als positives Symbol schon jetzt in die Tat umzusetzen. Just war auf Anhieb geradezu "Feuer und Flamme" für das Vorhaben.

Auch wenn es nur einen Ersatz für eines der größten Brauchtumsfeste in der Region darstellen könne, so der OB, solle die Aktion gleichermaßen als Zeichen dienen, dass die Weinheimer und ihre Gäste aus der Region über das Kerwewochenende hinaus ihrer "Geselligkeit und Kommunikation beraubt" würden. Ideelle wie finanzielle Unterstützung für ihr Vorhaben erfahren die Initiatoren durch den Kunstförderverein Weinheim (KFVW), die Stadtwerke, die Volksbank Weinheim und die hiesige Firma Naturin-Viscofan.

Ein erstes "Probeleuchten" in der vergangenen Woche war schon mal erfolgreich. Die "Beam-Strahler" stehen in den Öffnungen des begehbaren Umlaufs am Schlossturm. Von hier aus senden sie ihre Lichtzeichen in wechselnden Farben. Beim Test sah man das auch noch in der Weststadt gut.

Besonderen Wert legen die Organisatoren darauf, dass es hier nicht um "Disco- oder Rummelplatz-Beleuchtung" geht. Das Motto laute vielmehr: "Weinheim leuchtet auch in schwierigen Zeiten". Und das mit Stil.

"Lichtkünstler" Jannis Müller-Jehle hat unter anderem an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe studiert und war Meisterschüler von Professor Tatjana Doll sowie Gast bei Professor Manfred Peckl. Neben eigenen Innenraum-Lichtinstallationen unter anderem im Elektrizitätswerk Freiburg und im Heidelberger Kunstverein war er 2019 als Aufbauassistent bei der James Turrell-Ausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden tätig. Das "Schlossturm-Projekt" ist Müller-Jehles erste Freiraum-Lichtinstallation. Damit von den Lichtzeichen weder Menschen oder Autofahrer geblendet noch Flugzeuge irritiert werden, dürfen die Strahler bestimmte Winkel weder unter- noch überschreiten. Das Konzept ist offenbar vom Regierungspräsidium in Karlsruhe abgesegnet.

Am Schloss sowie am Dürreplatz wehende "Werbefahnen" machen auf das Event aufmerksam. Auf Ankündigungen durch Plakate oder Flyer verzichte man auch aus Kostengründen, so Müller-Jehle: "Auf der anderen Seite macht das Projekt ab diesem Freitag zehn Tage lang schon selbst für sich Reklame". Die Idee eines Fotowettbewerbs, an dem sich jeder mit seinen schönsten Bildern vom Lichterspiel des "Leuchtturms auf Zeit" beteiligen kann, brachte die Vorsitzende des Kunstfördervereins, Waltraut Bucher-Olechowski, ins Spiel.