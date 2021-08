Weinheim. (RNZ) Es ist eine Entscheidung, die sich Oberbürgermeister Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner nicht leicht gemacht haben. Ekelerregende Fotos, aufgenommen am frühen Morgen von den Weinheimer Stadtgärtnern – und das mehrfach –, haben den "harten Schnitt" unumgänglich gemacht: Ab dem kommenden Wochenende, ab 13. August, wird der Schlosspark jeweils freitags und samstags ab Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen, im Moment um 22 Uhr. Die Abendsperrung an diesen beiden Wochenend-Abenden soll bis auf Weiteres gelten, zumindest aber über die warme Jahreszeit.

Nachts geht die Rücksicht flöten

Immer mehr Fälle von Verschmutzung und Vandalismus hätten diese Entscheidung erforderlich gemacht, erklärte Just. Diese führten nicht nur immer wieder zu Sachbeschädigungen (auch im Bereich der öffentlichen Toiletten), sondern auch zu Sonderschichten der Bauhofmitarbeiter in den frühen Morgenstunden. Beschwerden wegen nächtlicher Ruhestörung durch feiernde Gruppen haben ebenfalls zugenommen.

Die Sperrung, so Just, sollte erst ab 22 Uhr erfolgen, um friedlichen Schlossparkbesuchern möglichst viel Freiraum im öffentlichen Park zu lassen. Die Erfahrung habe allerdings gezeigt, dass Besucher nach Einbruch der Dunkelheit oft keine Rücksicht auf das Gelände und die Umwelt nehmen. Morgens, spätestens um 7 Uhr, wird der Park wieder geöffnet. "Wir haben die Hoffnung", so Just, "dass einige rücksichtslose Zeitgenossen vielleicht ein bisschen realisieren, dass nicht nur die Natur, sondern auch andere Personen unter ihnen zu leiden haben."

Der Schlosspark ist eigentlich das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag geöffnet, der Eintritt ist kostenlos. Der Park, angelegt im Stil eines Englischen Gartens, ist wegen des Weihers, seiner uralten Bäume und der großen Wiese besonders beliebt – und nicht zuletzt wegen des Blicks auf die Burgen.