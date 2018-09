Von Philipp Weber

Weinheim. Die Idee schien bestechend einfach zu sein: Wenn im Zuge der Verlegung der RNV-Haltestelle Luisenstraße Pendlerparkplätze am Hauptbahnhof wegfallen, könnten doch die benachbarten Einzelhändler zumindest zeitweise Kundenstellplätze zur Verfügung stellen. Stehen viele Berufspendler aus Weinheim und Umgebung doch sonst bis Sommer 2019 vor erheblichen Problemen. Einige der betroffenen Pendler hatten vor allem einen Getränkehandel im Blick, dessen Gelände fast unmittelbar an die seit Montag weggefallenen Parkflächen grenzt. Die Hoffnungen der Betroffenen ruhten aber eher auf der Stadt Weinheim, deren Vertreter doch mit dem Chef des Getränkemarkts reden könnten, wie ein Pendler forderte.

Dass es tatsächlich eine entsprechende Anfrage gab, bestätigte am Dienstag Christhard Deutscher, Sprecher von Edeka-Südwest. Hintergrund: Der betroffene Getränkemarkt gehört zu einer Kette, die sich ihrerseits unter dem Dach von Edeka befindet. "Wir können bestätigen, dass wir dazu eine mündliche Anfrage erhalten haben", so Edeka-Sprecher Deutscher. "Allerdings können wir aus betrieblichen Gründen in diesem Zeitraum keine Parkplätze an Dritte vergeben", stellt er klar. "Die Parkplätze vor dem Getränkehandel teilen wir uns mit einem örtlichen Biomarkt", erläutert der Edeka-Sprecher: "Der Teil auf der Rückseite des Marktes ist für die Warenannahme freizuhalten."

Seit Angang der Woche sind viele Park&Ride-Plätze im Süden des Hauptbahnhofs gesperrt, weil die von der RNV beauftragten Firmen hier ihr Baufeld haben. Fotos: Kreutzer

Die Pendler werden das nicht gerne hören. Denn die Parksituation rund um den Hauptbahnhof, der durchaus attraktive Verbindungen in die Großräume Frankfurt und Stuttgart bietet, ist aus Sicht vieler Park&Ride-Nutzer unbefriedigend. Und zwar schon ohne Großbaustelle unbefriedigend. Denn Plätze sind hier Mangelware. Sieht man von den Flächen im Süden des Bahnhofs ab, gibt es nur noch eine große Park&Ride-Fläche. Dabei handelt es sich um den Parkplatz im Norden des Bahnhofs, jenseits der Weschnitz-Brücken. Dieser Parkplatz gehört der Bahn. Aber auch hier gab es bereits Irritationen. So wandte sich Angang 2017 eine Hirschberger Pendlerin an die RNZ: Sie konnte nicht verstehen, weshalb das Reisezentrum der Bahn ihr keine Parkkarten verkauft hatte. Der Grund: Die Bahn stellt Pendlern nur ein begrenztes Kontingent an Jahreskarten zur Verfügung, um die Platzkapazitäten nicht zu überschreiten.

Auch aktuell sind die Pendler-Parkplätze im Norden der Weschnitz vergeben. Folge: Wer morgens einen der anderen Plätze ergattern will, muss sich sputen. "Es gibt sowieso zu wenige Pendlerplätze, nur die Frühen haben eine Chance", schreibt eine Nutzerin der RNZ-Facebook-Seite. Ein anderer Kommentator wird wesentlich deutlicher: "Es ist wirklich eine Sauerei. Als Bahnfahrer wird man in Weinheim regelrecht bestraft", lautet sein Fazit. Auch ein weiterer User spricht von "Sauerei".

Das ist womöglich etwas zu hart: Zumindest verfolgen RNV und Stadt mit der Verlegung und dem Umbau der Haltestelle Luisenstraße ehrenwerte Ziele. Der Haltepunkt der RNV-Linie fünf (früher: OEG) soll - vom Hauptbahnhof aus gesehen - auf die richtige Seite der B 3 "wandern". Damit werden die Angebote von RNV und Bahn enger miteinander verbunden. Außerdem wird der RNV-Bahnsteig auf voller Länger barrierefrei gestaltet.

So richtig los mit den Bau- und Sanierungsarbeiten in Weinheim geht es aber erst am Montag, 8. Oktober. Dann startet die dringend notwendige Sanierung der RNV-Gleise im östlichen Teil der Mannheimer Straße. Die Fahrgäste müssen in dieser Zeit mit Ersatzbussen vorliebnehmen. Der Autoverkehr soll (eingeschränkt) weiterlaufen.

Info: Wie bereits angekündigt, lädt die Stadt am morgigen Donnerstag, 20. September, zu einer Bürgerinformation in die Stadthalle ein. Jeder der Fragen hat, ist dort willkommen.