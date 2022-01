Die Entscheidung, sich gegen Corona impfen zu lassen, soll weiter jede und jeder für sich treffen dürfen. So sehen es die Teilnehmer einer Demonstration, zu der die Initiativen „Bergstraße steht auf“ und „Lebensfreu(n)de“ am Samstag aufgerufen haben. Eine breit organisierte Gegendemo gab es nicht, am Rande der Strecke zeigten jedoch zwei Bürger, was sie von dem Anliegen der Impfskeptiker halten. Fotos: Kreutzer

Weinheim. (cis) 150 Teilnehmer waren angemeldet, 210 waren es am Ende, die dem Aufruf der Initiativen "Bergstraße steht auf" und der Weinheimer "Lebensfreu(n)de" folgten und am vergangenen Samstagvormittag in der Innenstadt gegen die Impfpflicht auf die Straße gingen. Für die Polizei war es laut Einsatzleitung ein ruhiger Tag. Vorkommnisse gab es keine. Auch dann nicht, als der Zug an zwei Stellen auf den Gegenprotest einzelner stieß. "Impfen statt beatmen" forderte einer der Gegendemonstranten, "Impfen statt schimpfen" die andere.

Die Plakate des Demonstrationszugs sprachen eine andere Sprache. "Freier Impfentscheid" unterstützte die zentrale Forderung, um die es an diesem Vormittag ging. Ein anderes zielte ab auf einen Ausspruch von Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit Blick auf den Kampf gegen die Corona-Pandemie gesagt hatte: "Es darf keine roten Linien geben.""Wir sind die rote Linie", lautete die Antwort der Demonstranten. Anmelderin Vesna Ludwig von der Initiative "Bergstraße steht auf" gab sich im Gespräch betont ausgerichtet auf das Thema Impfpflicht: "Es kann nicht sein, dass eine Regierung mir vorschreibt, dass ich mich impfen lasse." Den zweiten Satz, zu dem sie bereits ansetzte, schluckte sie herunter – es sei nicht relevant, was sie von dem Virus halte, so Ludwig.

Also die Impfpflicht. Die Durchsagen aus dem Megafon sprachen aber eine weitere Sprache. Man bediente sich bei "Fridays for Future", wandelte deren Slogan ab für das eigene Anliegen: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut." Unterstützt wurde das von Trommeln und Trillerpfeifen. Aus einer Musikbox tönten Songs: "Lasst eure Kinder wieder frei", hieß es da in einem Liedtext. Helmut Schmiedel von den "Lebensfreu(n)den" sang "Nessun Dorma" in sein Megafon – übersetzt: kein Schlaf. Die "Lebensfreu(n)de" sind in Weinheim nicht unbekannt. Im vergangenen Jahr hatte die Bewegung regelmäßig Kundgebungen im Schlosspark abgehalten und sich in den Dunstkreis der Corona-Leugner gesellt, mit einem Autokorso hatte man im Mai gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Initiative "Bergstraße steht auf" geht in einigen Bereichen konform mit den Ideen. Sie schreibt auf ihrer Webseite vom Bestehen "auf eine freie Meinungsäußerung", wirbt dafür, sich über "Medienlobbyismus" zu informieren. Darauf zielte auch das Schild einer Demonstrantin ab, auf dem "Geimpft gegen ARD- und ZDF-Propaganda" zu lesen war.

Mit dem Nein zur Impfpflicht, das sie an diesem Samstag propagierten, hatten die Initiativen einen Nenner gefunden, der ihnen durchaus Zuspruch einbrachte. Der Demonstrationszug, der unterhalb der OEG-Brücke gestartet war und sich dann über Postknoten und Bahnhofstraße durch die Fußgängerzone seinen Weg gen Marktplatz bahnte, zog nicht nur viele Blicke auf sich. Hier und da gab es Applaus aus geöffneten Fenstern in der Bahnhofstraße oder einen erhobenen Daumen von Passanten. Einige schlossen sich spontan an – auch eine Frau mit Kind wollte mitlaufen, hatte aber keine Maske dabei und verzichtete.

Dass sich unter die Demonstranten auch Mitglieder der rechtsextremistischen NPD gemischt hatten, wusste sie wahrscheinlich nicht. Vesna Ludwig wusste es spätestens dann, als sie von der Reporterin darauf aufmerksam gemacht wurde. Für sie war das kein Grund zur Aufregung: "Wenn sie hier mitmachen, laufen sie auch gegen die Impfpflicht. Und so lange sie keine Werbung für ihre Partei machen." Möglicherweise seien sie ja auch als Privatpersonen an diesem Morgen unterwegs, wiegelte Ludwig weiter ab.