Weinheim. (web) Polizisten, Tierretter und das Veterinäramt des Kreises haben am Mittwoch Hand in Hand gearbeitet, um einen Rehbock zu retten. Das junge Tier war in einem Garten an der Straße "Am Tafelacker" (südliche Innenstadt) gefunden worden, hierher hatte es sich verirrt.

Da die Straße tief in der Stadt ist und sich in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 3 befindet, schied eine naheliegende Alternative aus: das Tier wieder in den Wald zu treiben. Stattdessen fingen Polizei und Tierrettung – mit dabei: die Rehkitzrettung Weinheim – den Rehbock ein, transportierten ihn in den Wald und ließen ihn frei. "Der kleine Tollpatsch wollte partout nicht aus Box, wir aber auch nicht näher an ihn ran, da seine beiden spitzen Spießer ordentlich Schaden anrichten können. Die aufgeschlitzte Jacke eines Beteiligten belegt das recht gut", berichten die Tierretter. Nach Angaben der Tierretter verirren sich immer wieder Vierbeiner in städtische Gebiete. Auch Schafe und Ziegen müssten regelmäßig aus Gärten geholt werden. Von der eigentlichen Zeit der Rehkitzrettung während der Mahd gar nicht erst zu reden.