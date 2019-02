Weinheim-Lützelsachsen. (web) Schlimmer Vorfall in Lützelsachsen: Eine Angestellte des Nahversorgers in der Sommergasse ist am frühen Montagmorgen überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die 58-Jährige hatte um 5 Uhr die Schiebetür geöffnet, als der mutmaßliche Täter sie unvermittelt in den Raum mit dem Backwarenverkauf stieß. Der Täter wollte Geld und verlieh dieser Forderung Nachdruck, indem er die 58-Jährige mit einem Messer bedrohte.

Die Angestellte wurde letztlich in einen Büroraum gedrängt und gezwungen, Bargeld herauszugeben. Wie viel Geld es war, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Täter flüchtete mit dem Geld die Sommergasse hinunter, in Richtung der Bundesstraße 3. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, 1,85 bis 1,90 Meter groß, normale Statur. Er sprach Deutsch mit Akzent, „wobei dieser vorgespielt sein könnte“, so die Polizei. Heißt: Der Räuber hat möglicherweise so getan, als wäre er Ausländer, obwohl das nicht der Fall ist. Er war mit schwarzen Klamotten bekleidet und trug dazu eine ebenfalls schwarze Wollmütze, schwarze Handschuhe sowie einen Rucksack.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Beamten direkt nach dem Überfall alarmiert, konnten den Täter aber nicht fassen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen des Vorfalls oder auf Bürger, denen etwas aufgefallen ist. „Möglicherweise haben der oder die Täter eines oder mehrere Fluchtfahrzeuge abgestellt, vielleicht in einer nahen Straße“, so der Polizeisprecher. Zumindest theoretisch könnte der Täter auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln getürmt sein. „Wenn jemandem Menschen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und er den Eindruck hatte, dass etwas nicht stimmte: Dann bitte melden!“, so der Sprecher.

Nach Angaben eines Sprechers von „Edeka Südwest“ hatte der Nahversorger in der Sommergasse am Montag regulär geöffnet. Die an den Markt angeschlossene Filiale der Bäckerei K&U öffnete mit rund einer Stunde Verspätung. Wie es der Angestellten geht, wollte man nicht kommunizieren. Eine Häufung von Überfällen gebe es nicht, so der Sprecher.

Info: Zeugen sollten sich bei der Kriminalpolizei in Mannheim melden. Kontakt unter 0621/174-4444.

Update: 21 Uhr, Montag, 4. Februar 2019