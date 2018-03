Weinheim. (RNZ) Das war kein guter Faschingsscherz: Unbekannte Täter haben am Abend des Fastnachtsdienstags ihr Unwesen in den öffentlichen Toiletten des Weinheimer Schlossparks getrieben. Mit Gewalt haben sie in den Herrentoiletten eine Trenn-Wand herausgerissen und Urinale zerschlagen. Die Stadt hat bei der Weinheimer Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Die Vandalismus-Tat muss vor 19 Uhr am Abend geschehen sein, weil dann die Türen automatisch schließen. Stadt und Polizei bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, um sachdienliche Hinweise, am besten beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/ 1 00 30.

"Die Toiletten müssen jetzt leider aus Sicherheitsgründen zunächst geschlossen bleiben", teilt die Stadt mit. Der Sachschaden beträgt darüber hinaus einige Tausend Euro.