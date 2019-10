Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Im Ortsteil hatten schon länger Gerüchte die Runde gemacht. Auch Ortsvorsteherin Doris Falter hatte davon gehört. Die Postfiliale in der Schloßgasse werde schließen, hieß es. Womöglich gebe es im Ortsteil dann keine Möglichkeit mehr, Pakete auf- oder Einschreiben abzugeben. Die RNZ hakte bei der Deutschen Post nach. Laut Pressesprecher Hugo Gimber gibt es für Lützelsachsen eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass die Deutsche Post am Standort Lützelsachsen festhalten will und muss. Die weniger gute Neuigkeit lautet, dass der Betreiber der bisherigen Lützelsachsener Postfiliale "den Vertrag mit uns fristgerecht zum Ende des Januars 2020 gekündigt hat", so Post-Sprecher Gimber. Die Parallelität von Brötchenverkauf und Postbetrieb könnte bald zu Ende sein - sofern nicht doch noch ein neuer Vertrag zustande kommt.

"Es wird auf jeden Fall weiter eine Filiale in Lützelsachsen geben, unsere Vertriebsleitung ist bereits auf der Suche nach einem geeigneten Ersatzstandort", sagt Postsprecher Gimber. Der "gelben Riesin" bleibt auch nicht viel anderes übrig. Denn ganz frei wählen kann die Post ihre Filialstandorte nicht.

"Nach den für uns geltenden Vorgaben müssen wir in selbstständigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben", so Gimber. Dasselbe gelte auch für Ortsteile mit mehr als 2000 Einwohnern. Im wachsenden Ortsteil Lützelsachsen leben aktuell knapp 6000 Menschen, wie Ortsvorsteherin Doris Falter weiß. Sie hat besonders die Senioren und Menschen mit Behinderungen im Blick: "Wenn diese Menschen auf einen anderen Ortsteil oder die Kernstadt ausweichen müssten, wäre die Post für sie faktisch unerreichbar."

Das Einzugsgebiet der Lützelsachsener "Partneragentur" - so heißen Postfilialen unter dem Dach von Einzelhändlern im Branchenjargon - reicht indessen bis weit in die Südbezirke der Weinheimer Kernstadt hinein. Auch Hohensachsener zählen zum Kundenkreis. Doch was passiert, wenn sich in Lützelsachsen kein Händler findet, der die Konditionen der Deutschen Post akzeptieren kann?

"Wenn wir in Orten vertreten sein müssen, aber kein geeigneter Betreiber für eine Filiale gefunden werden kann, betreiben wir die Filialen vorübergehend mit eigenem Personal", so Konzernsprecher Gimber.

Aus seiner Sicht ist das jedoch kein optimaler Zustand. "Interimsfilialen sind für die Kunden und für uns keine ideale Lösung, denn sie können meist nicht wirtschaftlich betrieben werden und auch nicht die Öffnungszeiten bieten, wie es eine von einem Einzelhändler betriebene Filiale kann."

Ortsvorsteherin Falter wiederum kann sich erinnern, dass die Post nicht immer in der Schloßgasse war. "Früher war die Post mit eigener Filiale direkt gegenüber dem Alten Rathaus. Heute ist dort eine Änderungsschneiderei." Dieser Wechsel müsse über 20 Jahre her sein, meint sie. Später suchte die Post Kooperationspartner und wurde in der Schloßgasse fündig.