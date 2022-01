Von Günther Grosch

Weinheim. Verzögerungen beim Beginn des Neubaus für den Kindergarten "Am Markusturm" und bei der Sport-Kita der TSG Weinheim bereiten nicht zuletzt Carmen Harmand Kopfzerbrechen. In der Stadt gebe es weiter einen hohen Bedarf an Kitaplätzen. Deshalb kämpfe sie mit aller Macht um zusätzliche Angebote, erklärte die Leiterin des städtischen Amts für Bildung und Sport Anfang der Woche beim Baustellenrundgang in der alten Bach-Schule.

Doch mittlerweile zeigt sich Licht am Horizont. Mit der vom Gemeinderat beschlossenen Nutzungsänderung und dem damit verbundenen Umbau von Teilen der ehemaligen Johann-Sebastian-Bach-Förderschule und ihrer Außenanlagen zu einem fünf Gruppen zählenden Kindergarten dürfte sich die Lage mit Beginn des Kindergartenjahrs 2022/23 ein wenig entspannen. "Ab September ist dann Platz für 100 Kinder", so Harmand. Die Trägerschaft des in der Fichtestraße in unmittelbarer Nachbarschaft zur evangelischen Kindertagesstätte "Pusteblume" gelegenen Kindergartens übernimmt die Arbeiterwohlfahrt. "Der Ratsbeschluss von 2020 hat die Kindergartensituation in der Weststadt gerettet", so der Chef der städtischen Hochbauabteilung, Peter Zschippig.

Die alten Parkettböden aus Eichenholz mit ihren Fischgräten- und Stäbchenmustern sind bereits abgeschliffen und erscheinen wie neu, so der Eindruck beim Gang durch die frühere Schule. Die meisten Wände sind ebenfalls frisch gestrichen. Wanddurchbrüche haben das Raumkonzept den Erfordernissen an einen Kindergarten angepasst. Raumbreite Fensterfronten erlauben Ausblicke in die Umgebung und lassen Licht ein. Schon bis Ende März sollen die Umbauarbeiten an dem aus den 1950er-Jahren stammenden Gebäude beendet sein. Architekt Norbert Wecht und Zvonko Maric aus der Hochbauabteilung des Amts für Immobilienwirtschaft hoben hervor, dass die Arbeiten schon weit fortgeschritten seien. Die Umnutzung der Räume habe keine größe

Zwei der drei alten Schulpavillons werden zur Kita. Foto: Dorn

ren Eingriffe in die Gebäudesubstanz bedingt, so Wecht: "Renoviert wird nur, was notwendig ist."

Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Pavillons 1 und 2 in den 1990ern schon einmal renoviert wurden. Ein weiterer Aspekt: Die Umnutzung der beiden Schulpavillons ist nur eine Interimslösung und derzeit auf fünf Jahre begrenzt – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Danach soll das Gelände für eine Wohnbebauung im Rahmen des angrenzenden Sanierungsgebiets "Westlich Hauptbahnhof" dienen. Die Erlöse aus dem Verkauf des städtischen Schulgrundstücks sollten ursprünglich den Bau der Zweiburgenschule gegenfinanzieren. "Die Not bei den Kindergartenplätzen machte diese Planungen vorläufig zunichte", so Wecht. Dass man einen Kindergarten heute nicht mehr in dieser Art und Weise planen und erstellen würde, sei keine Frage, räumte der Architekt ein. Dennoch sei ausreichend Platz zum Toben, für Betreuung und für Spiel und Spaß. Die Basis für den Betrieb in den ehemaligen rund 62 Quadratmeter großen Klassenzimmern stellen die Pavillons 1 und 2 dar. Jede der fünf Gruppen erhält darin eine Zuteilung zu jeweils einem zusätzlichen Intensivraum. Darüber hinaus gibt es eine Versorgungsküche mit Essbereich, die von einem Caterer beliefert wird. Ebenfalls vorhanden sind zwei Schlafräume und barrierefreie Sanitäranlagen samt Wickelraum.

Derzeit sind die Maler am Werk. Foto: Dorn

Der ehemalige Verwaltungstrakt dient künftig als Büro für die Leitung des Kindergartens. Hinzu kommen ein Besprechungs- und ein Personalraum sowie Personal-WCs. Ein weiterer Raum wird zum Werk- und Bastelraum, das bisherige Lehrerzimmer zum Mehrzweckraum. "Stillgelegt" werden Pavillon 3 und die Sporthalle, die schon in den 1990ern außen vor blieben. Der Schulhof steht weiter Kindern und Jugendlichen zur Verfügung, etwa zum Bolzen. Die Räume im Obergeschoss des ehemaligen "Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt Lernen" bleiben den Weinheimer Blüten, den Bachlerchen sowie der Volkshochschule vorbehalten.

Als Kostenschätzung nennt Zschippig 815.000 Euro: "Bei einem Neubau hätte die Stadt tiefer in die Tasche greifen müssen." Pro Gruppe hätte man dann von Kosten in Höhe von rund einer Million Euro ausgehen müssen. Da stellten fünf Gruppen bei dafür entstehenden Kosten unter einer Million Euro "ein Schnäppchen" dar. Worauf Zschippig, Wecht und Maric stolz sind: "Die Planung, Ausschreibung und Bauleitung für den baulichen Teil ohne Außenanlage erfolgte durch Architekten im eigenen Haus." Einzig für einen innen liegenden Schlafraum musste ein Fachmann ran, der die in Pandemiezeiten nicht ganz unwichtige Lüftungsanlage konzipierte.