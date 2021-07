Der Eichenweg am Donnerstagnachmittag: Auto reiht sich an Auto. Im Hintergrund sind die GRN-Einrichtungen zu sehen. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Zugegeben: Es gibt Fälle, in denen die Stadt mit Schnelligkeit und Flexibilität auf die Einsprüche ihrer Einwohner reagiert. Manchmal ist es aber auch erstaunlich: Bürger klagen, Stadtteilvereine werden aktiv, Gespräche laufen – aber es passiert jahrelang nichts.

Ein Beispiel für eine solch unerfreuliche Entwicklung findet sich in der Weststadt, genauer gesagt: in den Straßenzügen entlang des Schlehdornwegs. Das Wohngebiet liegt in der Nachbarschaft der GRN-Einrichtungen und der Behörden des Rhein-Neckar-Kreises, lediglich die Mannheimer Straße trennt die Areale voneinander. Die Folge dieser räumlichen Nähe: Mitarbeitende, Kunden und Besucher stellen ihre Autos regelmäßig im Wohngebiet ab, statt die kostenpflichtigen Parkplätze auf der anderen Seite der Durchgangsstraße in Anspruch zu nehmen.

Helmut Waas (Freie Wähler) brachte das Thema am Mittwoch im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung erneut aufs Tapet. Die Wohnstraßen entlang des Schlehdornwegs würden so heftig zugeparkt, dass Müllabfuhr und Rettungsfahrzeuge kaum mehr durchkommen, schilderte er. Er regte an, neue Parkregelungen aufzustellen oder Einbahnstraßen auszuweisen. Erster Bürgermeister Torsten Fetzner kennt die Diskussion – auch aus einem anderen Teil der Weststadt. Schließlich betreibt der Kreis auch das Zentrum Beruflicher Schulen im Bereich der Wormser Straße, wo Lehrer und Schüler ebenfalls fürs Parken zahlen.

Die Folgen für die benachbarte Siedlung sind bekannt. Laut Fetzner besteht die beste Lösung darin, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Vom Landratsamt erwarte er eher kein Entgegenkommen mehr. Neue Regelungen – etwa Einbahnstraßen – hätten auch Nachteile: Es könne passieren, dass dort plötzlich viel schneller gefahren wird, was ja auch keiner will.