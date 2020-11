Von Philipp Weber

Weinheim. Manuel Just ist sich sicher: Weinheim habe "Riesenpotenziale", die derzeit aber nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft würden, bilanzierte der Oberbürgermeister. Zuvor hatte Andreas Lorenz ("Tourismus Plan B", Berlin), die rund 100 Seiten umfassende Tourismuskonzeption für Weinheim zusammengefasst. Nach durchaus differenzierten Stellungnahmen plädierten die Fraktionen und Einzelstadträte am Mittwoch im Gemeinderat dafür, den Schatz zu heben. Sie votierten einstimmig dafür, die Konzeption weiterzuverfolgen. Eine entsprechende Priorisierung – vorgeschlagen sind 57 Projekte, davon 16 "Schlüsselprojekte" – soll der Ausschuss für Sport und Freizeit vornehmen. Die weitere Beschlussfassung erfolgt dann wieder im Gemeinderat.

Dass Weinheim bisher das eine oder andere Potenzial links liegen gelassen haben könnte, beweist im Grunde schon die Tatsache, dass die "elaborierte Konzeption" (Wolfgang Wetzel, FDP) die erste ihrer Art ist. Das Papier fasse viele Stärken der Zweiburgenstadt zusammen, lege hier rund da aber auch den Finger in die Wunde, warnte Oberbürgermeister Manuel Just zu Beginn vor deutlichen Aussagen.

Experte Lorenz hatte die Konzeption unter Hinzuziehung verschiedener Weinheimer Akteure entwickelt, darunter Vertreter der Gastronomie oder des Freizeitbads Miramar. Im Anschluss hat er Stärken und Schwächen des Weinheimer Angebotes skizziert – aber auch Alleinstellungsmerkmale entdeckt, die bisher kaum touristisch genutzt werden. Seine Handlungsvorschläge bauen auf den drei "Erlebniswelten" Lebensart, Entdecken und Natur auf.

Gerade in Pandemiezeiten ergebe die Konzeption Sinn, so der Fachmann: Der vergangene Sommer habe gezeigt, dass weiter Interesse an Urlaubsreisen besteht. Bekannte Inlands-Ziele wie die Ostsee oder die Alpen seien jedoch an Kapazitätsgrenzen gelangt. Nicht ganz so bekannte – aber ebenfalls schöne – Destinationen wie die Bergstraße gewinnen folglich an Bedeutung.

Dass die Konzeption ihren Ausgang in der Debatte um neue Beherbergungsstandorte hat, zeigten indes die vielen Zahlen zum Thema "Übernachtungen". Die Nachfrage in Weinheim sinke, weil auch das Bettenangebot trotz eines zuletzt leichten Aufwärtstrends geschrumpft sei, so die Position des Berliner Experten. Folglich müssten sich die Übernachtungskapazitäten verbessern, forderte er – was man als klare Positionierung für (mindestens) einen weiteren Hotelstandort deuten muss.

Bekanntlich sehen das die etablierten Weinheimer Hoteliers anders. Doch Lorenz beteuerte später, dass er im Verlauf seiner rund einjährigen Tätigkeit für Weinheim in mehreren Häusern abgestiegen sei und auch dort gespeist habe. Aus seinem Papier geht hervor, dass ihm ein paar Dinge gefehlt haben: Die Häuser hätten in den Punkten Barrierefreiheit, Attraktivität für Festgesellschaften oder Berücksichtigung lokaler Produkte oft nicht genügend zu bieten ("Der Gast bekommt am Marktplatz Weine aus dem Kaiserstuhl und der Pfalz angeboten, wenn er nach lokalen Sorten fragt"), lautet einer seiner vielen Verbesserungsvorschläge.

Die betreffen indes keineswegs die Gastronomie allein: Weinheim müsse sein touristisches Wegenetz verbessern – und zum Beispiel einen Premiumwanderweg in oder um die Stadt ausweisen, so der Fachmann. Allgemein seinen Attraktionen wie die zwei Burgen oder die Rundwege durch den Exotenwald suboptimal ausgeschildert. Auch das vorhandene "Grüne-Meilen-Konzept" mit dem Hermannshof als Attraktion gelte es zu vertiefen. Die Stadt solle ihre Gäste darüber hinaus auf mehrere Plätze einladen, anstatt diese auf dem – zweifellos attraktiven – Marktplatz zu kanalisieren, so Lorenz.

Vor allem aber müssten die Besucher mehr (Erfolgs-)Geschichten miterleben können: Seien es die vielen Anspielungen von Bestsellerautorin Ingrid Noll auf Orte in der Stadt, sei es die Industriegeschichte (die Räume im alten Wasserturm an der Bahnlinie sind ungenutzt), sei es der Beltz-Verlag mit seinen Kultfiguren und Schriftsteller. Derzeit hat der Verlag zwar ein Flagship-Geschäft in der Innenstadt und eine Grüffelo-Figur nahe der Windeck – aber vielleicht ist ja auch ein Kinderbuch-Museum drin.

Apropos Windeck: Dass man hier nicht selten vor verschlossenen Toren steht, sei ein Missstand, schreibt Lorenz. Vom Potenzial der "Genussregion" Weinheim gar nicht zu reden: Hier sieht Lorenz große Chancen für Führungen mit kleinen Geschmackserlebnissen am Wegesrand. Nicht zu vergessen: Die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk und der bundesweit vernehmbare Ruf nach Qualitätsbrot.

Ein weiteres Stichwort: Zielgruppenarbeit. Neben den "klassischen" Städtetouristen seien sozial-ökologisch ausgerichtete Urlauber und die jungen "Entdecker" zu berücksichtigen. Für beide gebe es Ansätze, etwa das Weinheimer Veggieprojekt, an dem viele Restaurants teilnehmen, oder das Mountainbike- und Wandernetz. Aber all dies ist dem Papier zufolge letztlich ausbaufähig.

Das klingt nach viel Arbeit. Andererseits – und das zeigte die Debatte mehrfach: Wenn es funktioniert, profitieren nicht nur die Hotels von Gästen, die länger bleiben als einen Tag. Es hilft auch Gastronomen und Händlern – und am Ende der Allgemeinheit.