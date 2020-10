Weinheim. (web) Werden im Weinheimer Busverkehr zusätzliche Fahrzeuge benötigt, um Infektionsrisiken zu verringern? Und gilt das auch und gerade für Linien und Fahrzeiten, auf beziehungsweise in denen Schüler unterwegs sind? Der Rhein-Neckar-Kreis hat diese Frage Mitte der Woche mit einem Nein beantwortet. Allerdings ist der Kreis nicht die einzige Institution, in deren Auftrag Busse in die Zweiburgenstadt fahren. Für einige Linien aus dem hessischen Umland – ein wichtiger Einzugsbereich mehrer weiterführender und auch beruflicher Schulen – ist der Kreis Bergstraße zuständig. Und der will die Kapazitäten für einige Busfahrten ab kommendem Montag, 19. Oktober, erweitern.

> Das tut der Rhein-Neckar-Kreis: Die Pressestelle des Landratsamts hatte am Mittwoch betont, dass auf stark frequentierten Buslinien zusätzliche Busse eingesetzt würden. Die Behörde und die beauftragten Verkehrsunternehmen hätten bereits vor Beginn des laufenden Schuljahrs Engpässe bei den Schülerverkehren ermittelt und auf 22 Fahrten Kapazitätserweiterungen vorgenommen. Darüber hinaus seien Verkehrsunternehmen, Schulen sowie Schulträger gebeten worden, Engpässe zu identifizieren. "Dies geschah vor dem Hintergrund der Corona-Situation und des neuen Landesförderprogramms für Verstärkerbusse im Schulbusverkehr." Das Land Baden-Württemberg fördert die Verstärkerbusse mit 80 Prozent der Kosten, sofern 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze belegt sind. Die restlichen 20 Prozent kommen aus Mitteln des Rhein-Neckar-Kreises. Das Landesprogramm ist auf das Ende des Jahres befristet. In Weinheim kam es bisher zu keinen Änderungen – viele davon betreffen eher den Raum Wiesloch-Walldorf.

> Das tut der Kreis Bergstraße: Die Behördenvertreter aus Südhessen haben bekannt gegeben, dass es vom kommenden Montag an zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung gibt. Auch hier hilft das Land. Ein Behördensprecher verweist auf eine entsprechende Mitteilung und eine Aufzählung der betroffenen Linien auf der Webseite des Kreises. Weinheim wird dort vier Mal erwähnt. Die wohl bedeutendste Kapazitätserweiterung betrifft die (Rund-)Linie 682. Mehr Kapazitäten erhält hier die Fahrt 9119. Es handelt sich um die 13.32-Uhr-Verbindung von der Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Richtung Trösel.

Ebenfalls erwähnt ist Fahrt 9102, die ab 7.15 Uhr von Trösel in Richtung Weinheim Hauptbahnhof verkehrt. Ebenso wie Fahrt 9904: Diese verbindet den Hauptbahnhof mit der Bonhoeffer-Schule. Abfahrt: 7.40 Uhr. Auch auf Linie 680 gibt es Entlastung: Hier werden die Kapazitäten auf Fahrt 9903 erweitert. Diese schließt ab 7.05 Uhr Ober-Absteinach an den Weinheimer Hauptbahnhof an. Als betroffener Schulstandort ist hier allerdings Birkenau eingetragen, wo die Busse ebenfalls Station machen.