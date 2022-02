Von Philipp Weber

Weinheim. Jüngere, Ältere, Frauen, Männer. Träger eleganter Mäntel oder simpler Arbeitsjacken: Vor den Testzentren kommt die Bevölkerung der Region zusammen. So entsprach auch das Bild am Donnerstagnachmittag vor dem "Schnell-Test-Zentrum Weinheim" im Drei-Glocken-Quartier dem, was in Zeiten der Omikronwelle Alltag ist. Denn der negative Schnelltest ist an einigen Stellen immer noch Pflicht, auch für Geimpfte: etwa beim Besuch von Verwandten, die in Pflegeeinrichtungen leben. Andere wollen einfach nur sichergehen, vor allem wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten.

Mit dem Aufkommen der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus habe sich die Organisation des Testbetriebs geändert, erklärt Karima Falkou. Die Inhaberin des Testzentrums hat den Betrieb geteilt: Die Räume, in denen die Abstriche für die Schnelltests (auch "Antigentests" genannt) genommen werden, sind nun klar von den Abstrichstationen für PCR-Tests getrennt. Für die Entnahme von Abstrichen für die PCR-Tests, die später im Labor ausgewertet werden, hat Falkou zusätzliches Personal schulen lassen. "Die Nachfrage nach PCR-Tests ist explodiert", sagt sie.

Wie viele Bürger die Beschäftigten abfertigen, darf der Testbetrieb nicht preisgeben. Foto: Kreutzer

Im vergangenen Jahr hatten sie und ihr Personal sich daran gewöhnt, dass sich ein bis zwei Prozent aller Getesteten als corona-positiv erweisen. Inzwischen liegt die "Trefferquote" bei fünf Prozent. Dies hat zur Folge, dass zunächst mehr und mehr Schnelltests positiv ausfallen. Damit wird entsprechend öfter die Nachtestung nötig, sprich: der PCR-Test. Laut Falkou kommen derzeit Tag für Tag 80 bis 150 PCR-Tests zusammen. Das Personal nimmt die Abstriche im Viertelstundentakt. In rund 80 Prozent aller Fälle schlägt nach dem Schnell- auch der PCR-Test an.

Bei den meisten PCR-Tests in ihrem Haus handle es sich um Testungen auf OEGD-Schein: Der Labortest erfolgt dann im Auftrag des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Voraussetzungen dafür sind unter anderem dann gegeben, wenn ein Schnelltest positiv ist und folglich per PCR-Test bestätigt werden muss. Lukrativ seien die massenhaft vorgenommen Nachtestungen nicht, sagt Falkou. Der staatliche Ausgleich für die Dienstleistung ihres Betriebs sei bei PCR-Tests auf OEGD-Schein genauso hoch wie bei den prinzipiell kostenlosen Schnelltests, den Bürgertests. Der Aufwand für das Personal sei bei PCR-Tests jedoch etwa zehnmal so hoch wie bei Schnelltests, schätzt Falkou. Bei der Entnahme von Abstrichen müsse hier mit großer Achtsamkeit vorgegangen werden, außerdem müssten die Beschäftigten mehr Dokumente ausfüllen.

Die Inhaberin des Testzentrums möchte aber nicht auf PCR-Tests verzichten. "Viele Anbieter gliedern die PCR-Tests aus, das wollen wir nicht", betont sie. Wer einen positiven Schnelltest hat, müsse möglichst schnell nachgetestet werden, findet sie: "Es muss nicht sein, dass die Leute dann weiter unterwegs sind und dabei Kontakt zu anderen haben. Je schneller das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, desto eher hat man Gewissheit." Und desto rascher begäben sich Betroffene in Selbstisolation. Eine ebenfalls nicht ganz niedrige Zahl von Abstrichen für PCR-Tests nehmen die Beschäftigten noch aus einem anderen Grund vor: Für bestimmte Reisen ist ein negativer Labortest die Voraussetzung. In diesem und anderen Fällen müssen die Interessenten die Laborkosten in Höhe von 61,36 Euro selbst tragen. Übrigens: Für Menschen mit Wohnsitz im Ausland ist weder der PCR- noch der Schnelltest kostenlos. Letzterer kostet sie immerhin 15 Euro.

Falkou empfiehlt jedem, der einen Trip in ferne Länder plant, den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. PCR-Tests seien eine volatile Angelegenheit. Manchmal sei die Zahl der Viren im Körper, die sogenannte Virenlast, trotz der Abwesenheit von Symptomen schon oder noch so groß, dass der PCR-Test anschlägt. Dann müsse die Reise ausfallen – oder es helfe nur noch größte Eile, um an einen weiteren Test zu kommen, der negativ sein könnte.