Von Philipp Weber

Weinheim/Hirschberg. Dem Weinheimer Stadtbezirk Waid steht ein durchaus schmerzlicher Verlust bevor: Die Filiale der Bäckerei Muschelknautz im Hammerweg schließt zum kommenden Sonntag, 30. September.

Hintergrund: Die Inhaber des Leutershausener Bäckereibetriebs hören aus Altersgründen auf, die dortige Hauptstelle wird voraussichtlich von der Bäckerei Brehm aus Birkenau-Reisen übernommen. Nach RNZ-Informationen sollen die Filialen in Lützelsachsen und Heddesheim aber noch bis Ende November weiterlaufen wie gewohnt, ebenso wie die Hauptstelle.

Auf der Waid kam das Ende schneller, weil zuletzt offenbar Personal fehlte - und es sich nicht mehr lohnte, eine neue Kraft einzulernen. Vor allem hier ist das Bedauern groß: Gerade für die Senioren auf der Waid war die Filiale mehr als ein Ort zum Brötchenholen. Sie diente auch der Grundversorgung und als sozialer Treffpunkt.

"Neben Backware konnte man hier Nahrungsmittel wie Käse, Butter oder Milch einkaufen", so Margarete Wacker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Waid. Die Bäckerei-Zweigstelle war der einzige von ursprünglich mehreren Einzelhandelsbetrieben, der hier übrig geblieben war.

Die Filiale hatte dienstags bis samstags geöffnet, jeweils von 7 bis 12 Uhr. Doch was genau passiert mit der Hauptstelle und den anderen Filialen? Gerne hätte man persönlich mit Mitgliedern der Familie Muschelknautz gesprochen.

Doch diese hatten keine Zeit für die RNZ - trotz mehrfach wiederholter Anfragen - zuletzt am Dienstagvormittag. Die Spur führt wohl nach Birkenau-Reisen: Eine Vertreterin der dortigen Bäckerei Brehm bestätigte der RNZ in einem Telefonat am Montagvormittag, dass es Gespräche zwischen den beiden Bäcker-Familien gibt.

"Unterschrieben ist aber noch nichts", sagte sie. So richtig ernst werde es erst im Oktober, vorher wolle man nicht an die Öffentlichkeit gehen.

Ziemlich sicher ist indessen, dass es bei diesen Gesprächen nur um die Leutershausener Hauptstelle geht, die künftig unter der Regie der Brehms weiterlaufen könnte. Wie es mit den Weinheimer Filialen weitergeht, wissen auch IG-Waid-Vorsitzende Wacker und Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter nicht.

Auch Falter bedauert das Ende der Bäckerei Muschelknautz, deren Produkte einen sehr guten Ruf genossen hätten, besonders die Hefekuchen und die Brötchen: "Ich hatte noch im Vorfeld unserer Kerwe mit der Familie Kontakt - unser Kerwekuchen kommt ja auch von dieser Bäckerei", so die Ortsvorsteherin im RNZ-Gespräch. Auch ihr sei mitgeteilt worden, dass es erst im Oktober ernst wird.

"Wenn es tatsächlich so kommt wie befürchtet, verschwindet noch mal ein kleiner, regionaler und inhabergeführter Betrieb aus Lützelsachsen", bedauert Falter. Zuletzt hatten das Hotel-Restaurant Schmittberger Hof sowie das Haushaltswarengeschäft Fath für immer geschlossen: "Da geht schon ein Stück Lebensqualität verloren", findet Falter.

Dass es am Muschelknautz-Standort in der Sommergasse 1 künftig gar keine Backware mehr geben könnte, befürchtet Falter indessen nicht. Sie geht eher davon aus, dass sich ein größerer Backwaren-Anbieter für das Geschäft interessieren könnte. "Lützelsachsen hat mittlerweile rund 6000 Einwohner, und im unteren Bereich des Stadtteils gibt es sonst nichts Vergleichbares."

Die Verkaufsstellen für Backware im oberen Lützelsachsen - in der oberen Sommergasse und in der Schlossgasse bieten zwei größere Betriebe ihre Produkte an - seien gut frequentiert: "Vor dem Einzelhandel an der Ecke Sommergasse/Weinheimer Straße reicht die Warteschlange manchmal bis vor die Tür."

So viel Optimismus kann Margarete Wacker nicht aufbieten: "Wir auf der Waid wären schon froh, wenn sich jemand fände, der den Verkauf wenigstens an einigen Tagen stundenweise weiterführt", sagt die bekennende Liebhaberin qualitativ hochwertiger Backware. Allerdings hat auch sie beobachtet, dass es in Weinheim nur noch wenige kleinere Backbetriebe gibt.