Weinheim. (keke) Die Mitglieder von Muddy’s Club haben ihr Vorstandsteam erneuert. Dazu nutzten sie die jüngste Jahreshauptversammlung, auf der turnusmäßig Vorstandswahlen anstanden. Da sich der langjährige Erste Vorsitzende und organisatorische Leiter des Clubs, Wolfgang Braun, aus privaten Gründen aus der ersten Reihe zurückziehen musste, war der Neuaufbau des Vorstands unumgänglich.

Zu Beginn wurden die scheidenden Vorstandsmitglieder Braun, Sven Offermanns, Zweiter Vorsitzender und künstlerischer Leiter, sowie Vorstandsmitglied Melanie Offermanns (Gastronomie) für ihre Arbeit geehrt. Den Jahresbericht des Vorstands erstattete Sven Offermanns. Trotz der Lücke, die durch den Rückzug von Wolfgang Braun geschlossen werden musste, blickte Offermanns auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Insgesamt konnte Muddy’s Club 60 Veranstaltungen anbieten: Elf "Blue Dance Nights", acht Oldtime-Jazz-Konzerte, 28 Blues- und Jazzkonzerte sowie sieben soziokulturelle Veranstaltungen und sechs Jugendveranstaltungen.

Muddy’s Club ist über die Musik hinaus "soziokulturelles Zentrum". Über die Veranstaltungen und Aktivitäten in diesem Sinne berichtete Vorstandsmitglied Ute Kuppinger. Die Arbeit im Bereich Soziokultur wurde 2018 mit dem zweiten Preis für ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Ausschreibung zum Ehrenamtspreis 2018 durch den Bundestagsabgeordneten Lothar Binding (SPD) gewürdigt. Über das Jahr hinweg waren die Veranstaltungen sehr gut besucht, zum Teil sogar ausverkauft.

Im Bericht von Kassenprüfer Thomas Wilsdorf-Lindenthal über die korrekt dokumentierten Finanzen kam zum Ausdruck, dass der Club trotz personeller Engpässe das Veranstaltungsjahr 2018 auch finanziell erfolgreich abschließen konnte.

Neuer Erster Vorsitzender und "organisatorischer Leiter" ist Harald Bruggner, der sich schon bisher um die Abteilung "Oldtime-Jazz" kümmerte und dies weiter tun wird. Zum Zweiten Vorsitzenden und "künstlerischen Leiter" wurde Norbert Jahn gewählt. Jahn bekleidete dieses Amt bereits von 2007 bis 2010 und verfügt über ein Netzwerk für die wichtigen Band-Kontakte. Neuer Schatzmeister ist Peter Vonwald.

Für die Öffentlichkeitsarbeit zeichnet das ebenfalls neue Vorstandsmitglied Rudolf Manke zuständig. Ihm zur Seite steht Ralf Lindenborn. Kooperativ angelegt ist auch die Zusammenarbeit zwischen Antje Wegner-Michler und dem neuen dafür zuständigen Vorstandsmitglied Sebastian Strodtbeck. Im Club und in der Region nicht unbekannt ist Strodtbeck als aktiver Musiker. Beide betreuen ab sofort die Gastronomie, einen der wesentlichen Eckpfeiler des Club-Betriebs.

Jutta Oswald für die Club- und Mitgliederverwaltung und Ute Kuppinger für die Soziokultur wurden in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Antonia Scheib-Berten und Thomas Wilsdorf-Lindenthal fungieren als Kassenrevisoren. Dass jedes Vorstandsmitglied ohne Gegenstimme gewählt wurde, zeige, so das aus der Pressemitteilung herauszulesende Lob, dass das Engagement der Altgedienten wertgeschätzt und in die Neulinge große Hoffnung gesetzt wird.