Unter der Woche wird eine Stunde länger gearbeitet, zusätzlich am Samstag, und an zwei Wochenenden stehen Vollsperrungen an - dafür soll der Postknoten aber in knapp fünf Wochen für den Verkehr voll freigegeben werden. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Von Montag, 11. November, an soll der Postknoten für alle Autofahrer aus allen Richtungen frei befahrbar sein. Das habe die Mannheimer Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) jetzt der Stadt zugesichert, heißt es in einer Pressemeldung der Verwaltung. Zuvor habe es im Rathaus ein Gespräch der "Chefetage" gegeben.

Die RNV ist im Auftrag der Stadt auch nach dem Abschluss der Gleiserneuerung und des barrierefreien Ausbaus der neuen Haltestelle Weinheim Bahnhof für die Straßenbauarbeiten im Bereich des Postknotens zuständig. Damit sich diese und damit die Belastung für Verkehrsteilnehmer sowie die schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt nicht noch länger hinziehen, haben sich die Verantwortlichen von Stadt, RNV und der ausführenden Baufirma Achatz auf einen geänderten Bauablauf verständigt. Dadurch sollen die Asphaltarbeiten wesentlich schneller abgeschlossen werden, sodass der Postknoten Mitte November wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

"Alle Beteiligten haben sich in den letzten Tagen zusammengesetzt und ihr Bestes gegeben, um eine Lösung im Sinne der Verkehrsteilnehmer und der Weinheimer Innenstadt zu finden", wird OB Manuel Just in der Pressemeldung zitiert. Just habe in der vergangenen Woche mit der RNV das Gespräch gesucht, um ein möglichst schnelles Ende der Baustelle zu bewirken. Nun findet er: "Wir haben intensiv diskutiert und viele Punkte gegeneinander abgewogen. Im Ergebnis haben wir nun eine Lösung, die mit einem vertretbaren Aufwand eine signifikante Verbesserung erreicht."

Zuletzt war sogar von einem Baustellenende im Dezember die Rede; die Stadt akzeptierte das aber nicht. "Dass die Baustelle bis ins Weihnachtsgeschäft geht, ist für unseren Einzelhandel nicht akzeptabel", so Just.

Dass der Postknoten nun bereits Mitte November wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, wird unter anderem dadurch möglich, dass unter der Woche jeden Tag eine Stunde länger und zusätzlich auch an Samstagen gearbeitet wird. Außerdem sind an zwei Wochenenden Vollsperrungen vorgesehen. Von Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, bis Montag 4. November, etwa 4 Uhr und von Freitag, 8. November, 19 Uhr, bis Montag, 11. November, etwa 4 Uhr, wird der Postknoten nicht befahrbar sein.

Nach dem 11. November sind dann noch Restarbeiten notwendig, die den Autoverkehr aber nicht wesentlich beeinträchtigen sollen, zum Beispiel im Bereich der Gehwege, an den Ampelanlagen und an der Haltestelle. Außerdem wird die im September beschlossene Sanierung der B 3 zwischen Postknoten und Luisenstraße auf das Frühjahr 2020 verschoben. Die am Montag, 30. September, eingerichtete Sperrung der B 3 in diesem Bereich wird vorerst wieder aufgehoben.

OB Just hält den Kompromiss angesichts der Lage für die beste Lösung für alle. "Durch die Verschiebung einiger Maßnahmen", betont er, "erhält Weinheim in der gerade für die Einzelhändler so wichtigen Vorweihnachtszeit eine Atempause."

Was die beiden Samstage angehe, an denen der Postknoten dicht ist, werde die Stadt gemeinsam mit dem Verein "Lebendiges Weinheim" ein Konzept erarbeiten, mit dem den Kunden ein besonderer Wohlfühleinkauf in Weinheim geboten werden könne.