Von Günther Grosch

Weinheim. Von "Schlössern" in allen Formen und Größen umgeben ist Saskia Kränzle schon seit ihrer Geburt. Als Inhaber einer Firma für Schlüssel und Sicherheitstechnik ist ihr Vater Andreas Kränzle in Weinheim kein Unbekannter. Ab dem 17. November darf sich seine 22 Jahre alte Tochter offiziell "Prinzessin" nennen. Als Saskia II. wird die gelernte Kfz-Mechatronikerin an diesem Tag als 65. Regentin der Karnevalsgesellschaft (KG) Weinheimer Blüten inthronisiert.

Bohren, feilen, sägen, schrauben: Es ist ein für eine "Prinzessin" nicht alltäglicher Beruf, den Saskia erlernt hat. Auch wenn sie derzeit nur an ihrem 30 Jahre alten Golf Cabrio schraubt und lieber ihrem Vater Andreas und Mutter Martina im elterlichen Betrieb zur Hand geht. Nach etlichen Praktika in verschiedenen Berufsrichtungen hatte die ehemalige Schülerin an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule gemerkt: "Das ist es!" Und so schraubt und bastelt sie seit gut drei Jahren auch immer wieder an ihrem roten Cabrio mit schwarzem Verdeck. Innenraum und Sitze sind mittlerweile im Do-it-yourself-Verfahren wieder auf Vordermann gebracht.

Früher als in den Vorjahren üblich, als der Name und die Person der künftigen Prinzessin bis zur Inthronisation geheim gehalten wurde und sich die Presse diesbezüglich in Zurückhaltung üben musste, gab die Blüten-Vorstandschaft diesmal beides schon gut drei Wochen zuvor zur Veröffentlichung frei. "Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass es nach der Vorstellung auf der Mitgliederversammlung der Aktiven sowieso kein Geheimnis mehr bleibt, wer die Narren künftig regiert, steht einer früheren Bekanntgabe nichts im Wege", so Ehrenvorsitzender Wolfgang Piorkowski.

Sie freue sich auf die Kampagne, sagt Saskia, obwohl sie mit Fastnacht und Karneval bislang nur wenig am Hut hatte. Dass es im Hause Kränzle dennoch lustig zugeht, ist vor allem Vater Andreas zu verdanken. Er fungiert seit einigen Jahren als Ehrensenator der Blüten.

158 Zentimeter groß, blaue Augen, Haarfarbe brünett, Körper-Tattoos und Piercing: Das sind die äußerlichen Merkmale der neuen Blütenhoheit. Auf sportlichem Gebiet begeistert sie sich für "CrossFit". Dahinter verbirgt sich eine Verbindung aus Gewichtheben, Sprinten, Turnen und Eigengewichtsübungen.

Musikalisch steht die neue Blüten- Regentin "eher auf Techno". Und mit ihrer Mutter Martina teilt sie sich auf ihren Spaziergängen "Biene", eine französische Bulldogge. Mit niemandem teilen mag Saskia dagegen ihren Lebensgefährten Lukas. Auch er ist im künftigen schwiegerelterlichen Betrieb beschäftigt und im Außendienst unterwegs. Dass er nun eine "Prinzessin auf Zeit" an seiner Seite hat, auf die er in den kommenden Monaten öfter mal verzichten muss, bereitet ihm keine Kopfschmerzen. "So oft es geht", will er seine Lebensgefährtin als Chauffeur begleiten.

Im Urlaub ist sie, seit sie denken kann, mit den Eltern in der bayerischen Bergwelt rund um Füssen, den Tegelberg und den Säuling unterwegs. Auch in der vergangenen Woche hat sie dort wieder für einige Tage eine Auszeit vom Alltag genommen und "ehe der Ernst als Prinzessin" beginnt. Der dort das ganze Jahr über stationierte Wohnwagen dient als "Basisstation" für ausgedehnte Wandertouren. Und obwohl sie nicht unbedingt ein Tanzsportfan ist: Ums Tanzen auf etlichen Bällen wird sie wohl nicht herumkommen. Mit Lukas nimmt sie deshalb schon seit dem Frühjahr Unterricht in einer Viernheimer Tanzschule. Walzer und Foxtrott hat man inzwischen "gut drauf", immerhin sind beide schon im "Fortgeschrittenen-Kurs".

Info: Sonntag, 11. November, 11.11 Uhr: Kampagneneröffnung mit Sekt und Kräppel vor der Reiterin in der Fußgängerzone; Samstag, 17. November, ab 19 Uhr: Inthronisation im NH-Hotel; Samstag, 26. Januar 2019, 20 Uhr: Ball der Prinzessin in der Stadthalle; Samstag,16. Februar 2019, 19.11 Uhr: Fastnachtssitzung in der Stadthalle.